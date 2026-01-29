Színesen indítja 2026-ot az Elefánt

Az Elefánt 2026-ot nemcsak egy farsangi koncerttel, hanem egy fontos üzenettel indítja. Február 20-án a Barba Negrában állnak színpadra, ahol a zenekar jótékonysági gyűjtést szervez a Tündérpakk Alapítvány javára.

Az est során arra kérik a közönséget, hogy női és férfi tisztálkodási szerekkel támogassák az alapítvány munkáját – mert ami sokaknak magától értetődő, az mások számára valódi segítséget, biztonságot és méltóságot jelent.

Egy tusfürdő, egy sampon vagy más higiéniai eszköz is hatalmas jelentőséggel bírhat olyan élethelyzetekben, ahol az alapvető szükségletek sem mindig adottak. Az Elefánt farsangi koncertje így nemcsak a zenéről, hanem az odafigyelésről és az összefogásról is szól. Ahogy a zenekar frontembere, Szendrői Csaba fogalmaz:

„Szeretjük az ilyen konkrét segítséget, mert így biztosan olyat tudunk adni, ami jó helyre kerül. A Tündérpakkal pedig már dolgoztunk együtt, ami ugyancsak erősíti a bizalmunkat.”

A Tündérpakk Alapítvány 2016 óta dolgozik azon, hogy családokat, gyermekeket, nehéz sorsú kismamákat és anyákat támogasson, valamint együttműködjön kisebbségi roma szervezetekkel is a hátrányos helyzetben élők integrációjának elősegítése érdekében. Egyéb civil csoportokkal, hivatalos szervekkel és gyermekvédelmi szervezetekkel összefogásban igyekeznek feltárni a segítségre szorulókat, és kideríteni, hogy számukra mivel nyújthatják a legnagyobb, legcélratörőbb támogatást. Ennek jegyében kérik, hogy a koncertre érkező közönség tisztálkodási szerekkel járuljon hozzá a gyűjtéshez. Emellett május 20-ig az adó 1% felajánlásokat is várják (18900854-1-42).

Mindez egy igazán különleges estén történik, amely nemcsak zeneileg, hanem látványában is izgalmasnak ígérkezik. Az immár hagyományosnak mondható farsangi koncerten az Elefánt minden évben különleges megjelenéssel készül. Tavaly nagy sikert arattak a vadabbnál vadabb jelmezek – Kovács Zoltán billentyűs például így emlékszik vissza arra, amikor Kaonashi (Chihiro Szellemországban) karakterébe bújt:

„Nem volt túl sok levegőm, és a billentyűk is kilógtak a látómezőmből, de azért fun volt!”

Hogy idén pontosan milyen formát ölt az átváltozás, azt egyelőre nem árulják el – a koncert borítóján feltűnő, ismerős, gömbölyded karakterek azonban már most sejtetik, hogy a közönség ezúttal sem egy szokványos Elefánt-koncertre érkezik.

Az Elefánt számára a közösség mindig is a zenélés egyik alapja volt. A február 20-i este így nemcsak farsangi ünnep és évindító koncert, hanem egy lehetőség arra is, hogy a zene mellett egymásra is figyeljünk – és bebizonyítsuk, hogy egy apró gesztus is hatalmas jelentőséggel bírhat.

A koncert emellett egy aktív időszak nyitánya is: tavasszal az Elefánt több vidéki városba is ellátogat – Egerbe, Tatabányára, Gyöngyösre, Gödöllőre, Nyíregyházára, Szombathelyre és Debrecenbe –, hogy a tavaly nyári, csendesebb időszak után újra minél több helyen találkozhasson a közönséggel.

