Újabb világsztárokat jelentett be a Paloznaki Jazzpiknik

A Paloznaki Jazzpiknik 2026-ban tovább emeli a tétet. Érkezik a Grammy-díjas amerikai jazz énekes, dalszerző Gregory Porter, az utánozhatatlan brit énekesnő, dalszerző Ella Eyre, valamint a holland producer és DJ-duó Adani & Wolf!

Tavaly év végén robbant a hír, hogy Rick Astley és az Earth Wind & Fire Experience is visszatér a Jazzpiknikre.

Most viszont olyan fűszereket adtak a szervezők a 2026-os nyári koktélhoz, amit nem láttunk jönni. Három világsztárral erősít a fesztivál.

Save the date: augusztus 6–8., Paloznak!

Dobpergés: ott lesz Gregory Porter

Augusztus 8-án Gregory Porter, Grammy-díjas amerikai jazz-soul énekes táncoltatja meg a paloznaki közönséget. Gregory Porter viharként hódította meg a világot, elhozva a kortárs jazzt a tömegekhez. Számos elismerést gyűjtött be, köztük két Grammy-díjat a legjobb jazz vokális album kategóriában.

Ha táncra perdülnénk így év elején, elég elindítani legendás Liquid Spirit című művét, vagy az érzelmesebb Hey Laura szerzeményét, de ha egy kis libabőrre vágyunk, akkor a 2017-es Polar Music Prize Ceremony színpadán nyújtott alakítása is kihagyhatatlan. Gregory Porter a Probably Me-t énekelte többek között a dal szerzője Sting előtt. A varázslat Paloznakon is garantált.

Ott tali, Ella Eyre!

Augusztus 7-én fellép a brit énekesnő, dalszerző Ella Eyre, akit őrült energiájáról és lélekkel teli hangjáról ismert meg a világ. Debütálása óta megállíthatatlan, olyan slágerekkel a háta mögött, mint például a csodálatos We Don’t Have to Take Our Clothes Off, az örök fesztivál himnusz Came Here For Love, a Just Got Paid, vagy az ütős Waiting All Night – dalai összesen több mint 1,8 milliárd lejátszásnál járnak a streaming felületeken.

Ella Eyre dalszerzőként és partnerként olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Rudimental, Sigala, Wiz Khalifa, Paloma Faith, Meghan Trainor, Alok, vagy akár Becky Hill. Dupla platinalemezes brit kislemezek, BRIT-díj, két MOBO-díj és további platinalemezek igazolják tehetségét.

Hét év után ismét jön az Adani & Wolf

A fesztivál harmadik friss dobása a holland virtuóz, producer és DJ duó Adani & Wolf, akik 7 év után idén, augusztus 6-án térnek vissza a Piknikre, hogy megismételjék fenomenális koncertjüket, ahol a világzene a jazz és a swing egy időben találkozik.

Adani & Wolf továbbra is trükkös! Ha úgy tartja kedvük, hangszert is ragadnak, így akár az orgona, szájharmonika, melodika, vagy egy gitár is a show része lehet. Sőt, gyakran szerepelnek a műsorukban nagyszerű szóló zenészek is. Kiszámíthatatlan őrület.

A legfontosabb infók még egyszer:

Kik az új fellépők a Paloznaki Jazzpiknik 2026-os programjában?

A frissen bejelentett világsztárok: Gregory Porter, Ella Eyre és a holland DJ-duó, Adani & Wolf.

Kik a további fellépők a Paloznaki Jazzpiknik 2026-on?

Rick Astley, Earth Wind & Fire Experience, Dee Dee Bridgewater, Electro Deluxe és a Deladap már biztosan része lesz a balatoni gasztro és zenei oázisnak.

Mikor rendezik a Paloznaki Jazzpikniket 2026-ban?

A fesztivál augusztus 6–7–8. között várja a látogatókat Paloznakon.

[2026.01.29.]