Radics Gigi

Amerikai R&B és zongorabár-hangulat: így szól Zámbó Jimmy slágere 2026-ban

A nosztalgia és a modern trendek találkozása DR BRS legújabb dobása: a producer gyerekkori álmát váltja valóra a Jimmy-életmű feldolgozásával. Az első fecske a Radics Gigivel rögzített Még nem veszíthetek, amely a Rodolfo Budapestben forgatott klippel és modern hangszereléssel hozza közel a mai generációhoz a reménytelenségből való felállás himnuszát.

[2026.01.30.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
