Évadbejelentő sajtótájékoztató a Békéscsabai Jókai Színházban

Nyilvános sajtótájékoztatón mutatta be a Békéscsabai Jókai Színház új vezetése a 2026– 2027-es évad műsorát és művészeti koncepcióját 2026. február 10-én. Az intézményt Herczeg T. Tamás igazgató és Tege Antal főrendező irányítja, akik hangsúlyozták: céljuk egy olyan stabil, mégis megújuló színházi struktúra kialakítása, amely megőrzi a közönség által szeretett kereteket, ugyanakkor friss, kortárs hangsúlyokkal reagál a mai nézői igényekre.

A sajtótájékoztató napjától megindul a bérletmegújítás, valamint új bérletek vásárlására is lehetősége nyílik a közönségnek a színház honlapján keresztül, illetve személyesen, a jegypénztárban. A bérletek megújításának időszaka 2026. február 10-től május 1-ig tart. A következő szezon első bérletvásárlója a város polgármestere, Szarvas Péter polgármester lett.

Újdonság, hogy a nézők kényelmének érdekében az előadásnapok már a vásárláskor szerepelnek a bérleten.

A 2026–2027-es évadban a nagyszínpadon négy vígjáték és két musical kap helyet, a kamaraszínházban klasszikus és kortárs komédiák kerülnek bemutatásra, míg a gyermek- és családi közönséget három meseelőadás várja. A stúdiószínpadon a fiatalokat is megérintő, progresszív színházi törekvések vetnek fel társadalmi és személyes kérdéseket.

Nagyszínpadi bemutatók: a Valahol Európában című musical, a világhírű Chicago, Shakespeare vígjátéka, a Sok hűhó semmiért, valamint Csehov lélektani vígjátéka, a Sirály. A kamaraszínházi kínálatban: egy közönségkedvenc kortárs komédia, a Portugál, valamint Molière A mizantróp című műve.

Meseelőadások: A kis herceg, a Pinokkió, valamint a Koplaló Mátyás című magyar népmese.

Az új stúdiószínház nyitó bemutatója Móricz Zsigmond Rab oroszlán című kétszemélyes drámája lesz. A stúdiószínpadon továbbá a fiatal közönséget is célzó progresszív előadások kapnak hangsúlyt: a Dühöngő ifjúság, a Kafka kisregényéből készült Átváltozás, az Übü, a király című kapitális bohózat, valamint két monodráma –a testképzavarral foglalkozó Tökéletes testek és a Katonadolog című drogproblémákat feldolgozó monodráma.

A megújult művészeti koncepció részeként ismert alkotók mellett pályakezdő, fiatal rendezők is szerződnek Békéscsabára. Az új vezetés célja, hogy a Békéscsabai Jókai Színház ne csupán művészi élményeket kínáljon, hanem valódi közösségi és társasági térként működjön: olyan hellyé váljon, ahol a nézők azt érezhetik, a színház róluk szól – és amelyre büszkék lehetnek.

A 2026-2027-es évad bemutatói

Egressy Zoltán: Portugál – komédia R. Tege Antal Bemutató: 2026. szeptember 25. (Kamaraszínház)

Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter: Valahol Európában – musical Bemutató: 2026. október 2. (Nagyszínpad)

Csehov: Sirály – lélektani vígjáték R: Keresztes Attila Bemutató: 2026. december 11. (Nagyszínpad)

William Shakespeare: Sok hűhó semmiért – vígjáték R: Szalma Dorotty Bemutató: 2027. február 26. (Nagyszínpad)

Moliére: A mizantróp – komédia R: Herczeg T. Tamás Bemutató: 2027. április 16. (Kamaraszínház)

John Kander – Fred Ebb – John Fosse: Chicago – musical R: Tege Antal Bemutató: 2027. május 14. (Nagyszínpad)

Meseelőadások: Saint-Exupéry – Gulyás: A kis herceg – zenés mesejáték R: Hevesi Fanni Bemutató: 2026. november 4.

Koplaló Mátyás – magyar népmese R: Katkó Ferenc Bemutató: 2027. január 21.

Collodi – Herfeldt – Bestier – Slawek – Gulyás: Pinokkió – zenés mesejáték R: Csáki Benedek Bemutató: 2027. április 22.

Stúdiószínház:

2026. ősz

Móricz Zsigmond: Rab oroszlán – színmű R: Pataki András

Eve Ensler: Tökéletes testek – monodráma R: Sallai Zsóka eh.

Molnár Kata: Katonadolog – monodráma R: Jancsik Ferenc

John Osborne: Dühöngő ifjúság – színmű R: Pányik Tamás

2027. tavasz

Franz Kafka – Czene-Polgár Donát eh.: Átváltozás – groteszk R: Herczeg T. Tamás

Alfred Jarry: Übü, a király – kapitális bohózat R: Bodolay

Békéscsabai Jókai Színház

[2026.02.15.]