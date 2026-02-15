Hangadó: indul a közönségszavazás

A tavalyi siker után idén is folytatódik a Jägermeister Hangadó zenei tehetségprogram, melynek célja - eltérően a „hagyományos” tehetségkutató versenyektől – nem az, hogy nyertest hirdessen, hanem valós szakmai segítséget nyújtson a legjobb jelentkezőknek. A hangadó idei mentorai - IamYank, Lábas Viki és Vitáris Iván - már öt előadót kiválasztottak a programba. Most a közönségen a sor.

Rekordszámú pályázó, majd 200 előadó, zenekar jelentkezett a Jägermeister Hangadó 2026-os tehetségprogramjába, melybe olyan zenészek jelentkezését várták, akik ugyan nem teljesen kezdők, de még nem is futottak be igazán.



A beérkezett pályázatokból a szakmai zsűri öt előadót/zenekart már kiválasztott, míg egy további résztvevőt a közönség szavazatai juttatnak be a programba.



A zsűri és a közönség által kiválasztott előadók egy háromnapos mentoring session-ön vesznek részt a budapesti Orange Termek stúdiójában, ahol intenzív stúdiómunka és személyes mentorálás segíti őket a fejlődésben. A mentorcsapat három, eltérő zenei háttérrel rendelkező, ismert alkotóból áll: IamYank, Lábas Viki és Vitáris Iván készíti fel a szerencséseket, akik 2026. március 12-én élő koncerten mutatkoznak be Budapest egyik különleges, a Dunán úszó helyszínén, a Kassa hajó fedélzetén.



A közönségszavazás február 10-én indult, a szavazatokat február 18. éjfélig várják a https://hu.jagermeister.com/hangado oldalon.



[2026.02.15.]