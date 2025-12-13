2025. december 13. | szombat | Luca, Otília nevenapja
 
Kapcsolatok
H-music

What Now? - Megjelent Bodor Máté második nagylemeze

What Now? címmel megjelent a kalózmetalos Alestorm gitáros Bodor Máté második nagylemeze. A tavaly megszületett albumra hat saját szerzemény, valamint egy Buckethead átdolgozás került - a közel félórás anyag nem csak az instrumentális gitárzene kedvelőinek okoz(hat) örömteli perceket, hanem mindazoknak, akik szeretik a dallamos, és helyenként keményebb modern metalt is. 

“Tavaly egy hosszabb turnéidőszak után volt egy kis szabadidőm, és elkezdtem dalokat írni. Nem volt ebben semmi tudatosság, hogy majd ebből egy következő lemez legyen, csak egyikből jött a másik, tehát egy folyamat eredménye lett ez az album.” - mesélte Bobo a lemezanyag  megszületéséről.

A Leander Kills és a Wisdom korábbi, valamint a Tankcsapda - idei bulijainak - beugró gitárosaként is ismert Máténak a lemez elkészítésében Schiszler Soma (AWS), és Jankai Valentin (Leander Kills) volt a segítségére, valamint két vendég is szerepel az albumon: Matheus Charles szintetizátoron és zongorán közreműködött, Martin Miller pedig a Closure dalt támogatta meg egy gitárszólóval.

Tracklista:
01. Glazing
02. 2610
03. Poloska
04. Keijo
05. What Now?
06. Closure
07. Whitewash

A november 7-ei Gitárcentrumos teltházas élő premieren nemcsak a teljesen egyedi, vadonatúj, csillogó zöld Ibanez LA Custom Shop gitár és az új album néhány dala debütált, hanem az Oh Wow! lemez számaiból is felhangzott egy pár tétel - utána pedig jöhetett a fotózkodás, dedikálás, beszélgetés.

A digipak tokos CD önállóan, illetve egy nagyon limitált példányszámban kiadott díszdobozban is megjelent, utóbbiban az Oh Wow! című első album, valamint egy - kifejezetten ehhez a boxhoz készített - pengető, illetve egy dedikálókártya, és egy passtartó is helyet kapott. Utóbbi a kiadói shopból még elérhető.
A CD a MediaMarkt üzletekben és a lemezboltokban is bezsákolható.

H-Music Hungary
Fotó: H-Music Hungary - Szabó Zoltán

[2025.12.13.]

