Megjelent a Kalapács József és az Akusztika új nagylemeze
Negyedik nagylemezével jelentkezett a Kalapács József fémjelezte Akusztika formáció. A Neolitikum címet kapott albumra 10+1 tétel került - a saját szerzemények mellett egy Hard és egy HitRock feldolgozás, valamint bónuszként a Szabadság, szerelem átírata. A dalcsokor fő jellemzője a (jó értelemben vett) zenei határfeszegetés - a dallamos rock mellett blues, country-rock, sőt még karácsonyi dal is került a korongra, tehát meglepetésektől sem mentes az anyag, ami kiváló megszólalással bír.
“Ez az album formabontó az Akusztika esetében!A mi történetünk az, hogy az első lemez csak feldolgozásokat tartalmazott, saját dalokból, megzenésített versekből, vagy olyan dalokból, amik valamilyen módon itt-ott keresztezték a pályámat és hozzám tapadtak. A név is ezért lett Akusztika, ami ugye nem akusztikust jelent, de az úgy hasonlít az akusztikushoz, mert eleinte még percussionnel, rendes dob nélkül, az akusztikusra hajazó zenei világgal kezdtük. Aztán szépen lehullottak ezek a sallangok és az Akusztika mostanra már nem egy akusztikus zenekar, csak sok olyan téma van benne. A zenei világunk egészségesen eklektikus, van benne folkos, rockos, hardos világ és ezek keveréke.” - összegezte Józsi az elmúlt évek során történt változásokat.
A Neolitikum CD egy 36 oldalas - exkluzív interjúkat (Kalapács József, Závoti Zoltán, Kalapács-Ódor Cintia, Nagy Dávid, Bodor Máté, Fortepiano, Imperium, Isten Háta Mögött, Road, Roses Of Thieves, Rumproof, Stula Rock, Jinjer, Ensiferum), két posztert, és egy lemezismertetőt tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.
A CD+magazin kombó a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein kapható.
Az album a digipak CD mellett LP-n és pendrive-on is elérhető - akár további Akusztika relikviákkal -, természetesen a kiadói shopból is rendelhető.
Dallista: 01. Betyárbecsület 02. Jót ne várj 03. Lélekölő 04. Tiéd minden út 05. Fénylő remény 06. Szenvedély 07. Nyugalomsziget 08. Várj úgy 09. Tűz és vér 10. A vén csavargó halála 11. Szabadság, szerelem (CD bónusz)
