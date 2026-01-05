2026. január 6. | kedd | Boldizsár nevenapja
 
Kalapács József

Megjelent a Kalapács József és az Akusztika új nagylemeze

Negyedik nagylemezével jelentkezett a Kalapács József fémjelezte Akusztika formáció. A Neolitikum címet kapott albumra 10+1 tétel került - a saját szerzemények mellett egy Hard és egy HitRock feldolgozás, valamint bónuszként a Szabadság, szerelem átírata. A dalcsokor fő jellemzője a (jó értelemben vett) zenei határfeszegetés - a dallamos rock mellett blues, country-rock, sőt még karácsonyi dal is került a korongra, tehát meglepetésektől sem mentes az anyag, ami kiváló megszólalással bír.

“Ez az album formabontó az Akusztika esetében! A mi történetünk az, hogy az első lemez csak feldolgozásokat tartalmazott, saját dalokból, megzenésített versekből, vagy olyan dalokból, amik valamilyen módon itt-ott keresztezték a pályámat és hozzám tapadtak. A név is ezért lett Akusztika, ami ugye nem akusztikust jelent, de az úgy hasonlít az akusztikushoz, mert eleinte még percussionnel, rendes dob nélkül, az akusztikusra hajazó zenei világgal kezdtük. Aztán szépen lehullottak ezek a sallangok és az Akusztika mostanra már nem egy akusztikus zenekar, csak sok olyan téma van benne. A zenei világunk egészségesen eklektikus, van benne folkos, rockos, hardos világ és ezek keveréke.” - összegezte Józsi az elmúlt évek során történt változásokat.

Neolitikum CD egy 36 oldalas - exkluzív interjúkat (Kalapács József, Závoti Zoltán, Kalapács-Ódor Cintia, Nagy Dávid, Bodor Máté, Fortepiano, Imperium, Isten Háta Mögött, Road, Roses Of Thieves, Rumproof, Stula Rock, Jinjer, Ensiferum), két posztert, és egy lemezismertetőt tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.

A CD+magazin kombó a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein kapható.

Az album a digipak CD mellett LP-n és pendrive-on is elérhető - akár további Akusztika relikviákkal -, természetesen a kiadói shopból is rendelhető.

Dallista:
01. Betyárbecsület
02. Jót ne várj
03. Lélekölő
04. Tiéd minden út
05. Fénylő remény
06. Szenvedély
07. Nyugalomsziget
08. Várj úgy
09. Tűz és vér
10. A vén csavargó halála
11. Szabadság, szerelem (CD bónusz)

Közreműködők:
Tordai Emese - vokál (1-10.)
Kalapács-Ódor Cintia - ének (4.,5.,8.)
Mészáros Lotti Ella - ének (5.)
Mészáros Adelina - ének (5.)
Babári József „Mr. Basary” - ének (10.)

A felvételek az Ecseri Vasmű stúdióban készültek 2025-ben.
Hangmérnök: Weisz László
Zenei rendező: Závoti Zoltán
Hangszerelés: Závoti Zoltán

Szabadság, szerelem
Felvétel, keverés, mastering: 
Vastag Gábor 'Vasti' (Sounday Studio)
Jung Norbert

Kalapács-Ódor Cintia - ének
Kalapács József - ének
Bánfalvi Sándor - dob
Pazdera György - basszusgitár
Venyercsán Zsolt - zongora, vonós hangszerek
Nagy Dávid - gitár

Kalapács József és az Akusztika:
Kalapács József - ének
Závoti Zoltán - gitár
Tempfli Erik - billentyű
Talabér László - basszusgitár
Borbély Zsolt - dob
 

[2026.01.05.]

