"Néma csend van a vonalban…" - Új videó az Ossiantól
Új videóval jelentkezett az Ossian, a szeptember elején megjelent Célpont a szívemen nagylemezen szereplő Csend a vonalban című dalhoz készült ezúttal egy kisfilm, amely Kodolányi Imola munkája.
"Ünnepek előtt még gyakrabban jutnak eszünkbe azok a Szeretteink, akik már nincsenek közöttünk... Az új album egyik legszemélyesebb dalához, a Csend a vonalban-hoz készült szép klippel emlékezzünk kicsit, fogadjátok szeretettel!!!" - szól Paksi Endre ajánlója.
A már aranylemez státuszú Célpont a szívemen album CD+magazin kombó kiadása még elcsíphető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, de kapható a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein is. Az album a digipak CD mellett kétféle LP-n, és pendrive-on is elérhető - pólókkal, többféle rajongói csomag részeként, akár további Ossian relikviákkal -, a kiadói shopból is rendelhető.
A zenekar szeptember elején indult, teltházas lemezbemutató turnéja lassan a vége felé közeledik, decemberben még egy helyszínen lehet velük találkozni - a koncerten a Rudán Joe Akusztik produkció a vendég. 12.28. Tatabánya / Földi Imre Sportcsarnok - Jegyek
