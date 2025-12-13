2025. december 14. | vasárnap | Szilárda nevenapja
 
H-music
Ossian

"Néma csend van a vonalban…" - Új videó az Ossiantól

Új videóval jelentkezett az Ossian, a szeptember elején megjelent Célpont a szívemen nagylemezen szereplő Csend a vonalban című dalhoz készült ezúttal egy kisfilm, amely Kodolányi Imola munkája.

"Ünnepek előtt még gyakrabban jutnak eszünkbe azok a Szeretteink, akik már nincsenek közöttünk... Az új album egyik legszemélyesebb dalához, a Csend a vonalban-hoz készült szép klippel emlékezzünk kicsit, fogadjátok szeretettel!!!" - szól Paksi Endre ajánlója.

A már aranylemez státuszú Célpont a szívemen album CD+magazin kombó kiadása még elcsíphető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, de kapható a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein is. Az album a digipak CD mellett kétféle LP-n, és pendrive-on is elérhető - pólókkal, többféle rajongói csomag részeként, akár további Ossian relikviákkal -, a kiadói shopból is rendelhető.

A zenekar szeptember elején indult, teltházas lemezbemutató turnéja lassan a vége felé közeledik, decemberben még egy helyszínen lehet velük találkozni - a koncerten a Rudán Joe Akusztik produkció a vendég. 
12.28. Tatabánya / Földi Imre Sportcsarnok - Jegyek

H-Music Hungary
Fotó: H-Music Hungary - Radó Norbert
 

[2025.12.13.]

