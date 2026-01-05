Az ember is változik, nem? - Megjelent a Stula Rock harmadik nagylemeze
Bő öt évvel az Örökifjú után megérkezett a Stula Rock harmadik nagylemeze, az Őrláng. Az Omen énekes Molnár Péter 'Stula' vezette rock csapat 12+1 tételes új albuma számos vendégzenész közreműködésével készült, zeneileg pedig az eddigieknél kissé karcosabb, keményebb kötésű, valamint színesebb zenei világot átfogó anyag - mindemellett egy kiforrott folytatása az előző lemezeknek.
Stula az elmúlt évek történéseiről: “Voltak a zenekarban változások, aminek a zenénkben is volt hozadéka, ez pedig hallható is. Igazából még az első lemez, de talán még a második is egyfajta szárnybontogatás volt, most kezdtünk el bátrabban dalt írni. Az első két album között kevesebb idő telt el, ez a harmadik egy kicsit tovább forrta magát úgymond.”
“Hangszerelés terén is gazdagabb lett az összkép. Amikor anno eldöntöttük, hogy nem két gitárral, hanem gitárral és billentyűvel dolgozunk, nagyon örültem. Jobb szeretek úgy dolgozni, hangszerelni, ha billentyű is van. Most is jót tett a végeredménynek, és nem csak szőnyegezünk, hanem tényleg kihasználjuk a hangszert.” - folytatta a szövegeket is jegyző Horváth Ádám.
Dallista:
1. Hülyék háza 2. Karomra szárnyat 3. Bennünk az őrláng 4. Szívdobbanás 5. Hess, vészmadár 6. Legyél büszke rá 7. Morális szex 8. Mindig a cél felé 9. Bemindenezve 10. Égben végigmérnek 11. Analóg generáció 12. Kényszerfelszállás Bonus: 13. A szép nő (akusztikus verzió)
