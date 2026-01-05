2026. január 6. | kedd | Boldizsár nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Road - Kétféle LP-n érkezik az idén 10 éves M.A.T.T. album újrakiadása
Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!
“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!
"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át
Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...
Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez
What Now? - Megjelent Bodor Máté második nagylemeze
"Néma csend van a vonalban…" - Új videó az Ossiantól
Kapcsolatok
H-music

Az ember is változik, nem? - Megjelent a Stula Rock harmadik nagylemeze

Bő öt évvel az Örökifjú után megérkezett a Stula Rock harmadik nagylemeze, az Őrláng. Az Omen énekes Molnár Péter 'Stula' vezette rock csapat 12+1 tételes új albuma számos vendégzenész közreműködésével készült, zeneileg pedig az eddigieknél kissé karcosabb, keményebb kötésű, valamint színesebb zenei világot átfogó anyag - mindemellett egy kiforrott folytatása az előző lemezeknek.

Stula az elmúlt évek történéseiről:
Voltak a zenekarban változások, aminek a zenénkben is volt hozadéka, ez pedig hallható is. Igazából még az első lemez, de talán még a második is egyfajta szárnybontogatás volt, most kezdtünk el bátrabban dalt írni. Az első két album között kevesebb idő telt el, ez a harmadik egy kicsit tovább forrta magát úgymond.”

“Hangszerelés terén is gazdagabb lett az összkép. Amikor anno eldöntöttük, hogy nem két gitárral, hanem gitárral és billentyűvel dolgozunk, nagyon örültem. Jobb szeretek úgy dolgozni, hangszerelni, ha billentyű is van. Most is jót tett a végeredménynek, és nem csak szőnyegezünk, hanem tényleg kihasználjuk a hangszert.” - folytatta a szövegeket is jegyző Horváth Ádám.

Dallista:
1. Hülyék háza
2. Karomra szárnyat
3. Bennünk az őrláng
4. Szívdobbanás
5. Hess, vészmadár
6. Legyél büszke rá
7. Morális szex
8. Mindig a cél felé
9. Bemindenezve
10. Égben végigmérnek
11. Analóg generáció
12. Kényszerfelszállás
Bonus:
13. A szép nő (akusztikus verzió)

Közreműködők:
Csintalan Márk - gitárszóló (1, 3, 5, 6, 7)
Kosztin László - gitárszóló (2, 13)
Vigyinszki Máté - akusztikus gitár (13), gitárszóló (4)
Berczelly "Beró" Csaba  - basszusgitár (13), vokál (2, 13)
Benko Kristian Reinhold - akusztikus gitár

Hangfelvétel: Horváth Ádám stúdió
Keverés, mastering: Vanek Gábor - Zovaa Music Studio, Ipolyság
Zenei rendező, hangszerelés: Horváth Ádám, Zsigmond Albert

Stula Rock:
Molnár Péter "Stula" - ének, vokál, csörgő
Velősy Flóra - ének, vokál
Bánfalvi Csabi - gitárok
Zsigmond Albert - billentyűs hangszerek
Jakus Kristóf - basszusgitár, ének, vokál, scream, hörgés
Horváth Ádám - dobok, gitárok, akusztikus gitár, vokál

A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, valamint a kiadói shopból is rendelhető.

H-Music Hungary

[2026.01.05.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

A Kormorán adventi dallamai Putnokon - a hagyomány és a zene találkozása
Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza
Tóth Andi új arca: letaglózó érzelmek a "Nu mă lasă" klipben
Néma lett a gitár, de szívünkben tovább szól Chris Rea zenéje
Rilés visszatér Budapestre: önálló nagykoncert a Parkban 2026-ban
Világsztárok, legendás operák, szabadtéri varázs: jön a Margitszigeti Színház 2026-os operaszezonja
Új videóklip - Burai Krisztián, Mario & VZS feat. Goore & Kretz - SeanPaul
Ben Poole levett minket a lábunkról
Agrár hiphop húsz év után: itt a Zuboly vadonatúj "Régi vágású" lemeze
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
Új dal, nagykoncertek, Bamako - a Tankcsapda erős évre készül
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk

A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget
Hazai pályán, telt ház előtt...

Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk
November 12-én...
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
beszámolók még