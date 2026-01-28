A legsötétebb fény - Megjelent a Meteora új nagylemeze

Darkest Light címmel megjelent a Meteora negyedik nagylemeze. A szimfonikus metal extrémebb verzióját toló formáció már tavaly nyár végétől elkezdte bemutatni az elmúlt két év alkotómunkájának gyümölcsét, azaz az aktuális anyagát - egy rendhagyó metódust követve először a digitális felületekre “küldte” azt három etapban. Mindegyik EP-n négy-négy dal kapott helyett, jó néhányat pedig videókkal is megtámogattak - a recept remekül működött, a rajongók, szimpatizánsok így szinte az egész albumot lemeózhatták előzetesen, a zenekar pedig egy újabb szintet lépett a marketing területén is.

“Negyedik nagylemezünk egy csokorba gyűjti az elmúlt fél év három megjelent EP-jét - elég sok hangulat megjelenik külön-külön az egyes számokon keresztül, mert igyekeztünk mindig úgy összeválogatni a dalokat, hogy érzékelhető legyen ez a fajta sokszínűség. Az albumon mélyen személyes témák is helyet kaptak, de sok dalszövegünknek inkább társadalmi vonatkozása van, szintén nagyon személyes, szubjektív szűrőn keresztül szemlélve.”



A három énekessel operáló együttes tizenhárom tételes korongján megtalálhatóak a klasszikus szimfonikus metal stílusjegyeken kívül erős death, black és power metal elemek is. Az album különleges vendége a címadó dalban Nils Courbaron, a norvég Sirenia gitárosa. A megjelenéshez időzítve az ehhez forgatott videoklip is megérkezett.





“A Kill Monday Management-tel karöltve készítettünk egy gyönyörű videót, amiben Molnár Edina és Lugosi Fábián táncművészek közreműködtek, itt is óriási köszönet nekik a kreativitásukért és energiájukért, amivel elmesélték a történetet. Ez az eddigi legnagyszabásúbb videónk, Gerő András rendező és a táncosok sokkal többet és jobbat hoztak ki a mi kis alapötletünkből, mint amit valaha remélhettünk, szóval a kérdés már csak az lesz, hogy a nézők is osztoznak-e ezen a véleményen.” - szól a kisfilm ajánlója.

Dallista:

01. Broken Mind

02. In this Silence

03. Free

04. In My Name

05. Elysion

06. Ghosts

07. Lacrimosa

08. Darkest Light

09. Morningstar

10. Rebirth

11. Witch Hunt - Tragedy of Delusion pt. III

12. Dissonance - My Reality pt. IV

13. Shadows of Ignorance



“Elsorolhatnánk a szokásos dolgokat, mint, hogy ez a legmetalabb, leggrandiózusabb, legjobb lemezünk valaha, de ezt most kihagyjuk, inkább megemlítjük a rengeteg nagyszerű embert, akik nélkül nem jöhetett volna létre: Pálfi Balázs (Sonic Garden Studio) a felvételek nagyjáért felelős, Nino Helfrich (Skull Tone Studio) az utómunkáért, Kurucz Ádám Attila a Meteora-kórus karnagya és életrehívója, a Magyar Nemzeti Opera énekesei, akik hangjukat adták a kórushoz, Nils Courbaron, a Sirenia gitárosa, aki a ’Darkest Light’ számban vendégszólózik egy hatalmasat, a lemez összes grafikáját elkészítő Dronicon Films, és a H-Music legénysége akik a konkrét megjelenéseket bonyolították le.” - érkezett a tökéletes zárszó.

A lemezbemutató koncertre január 31-én, a Symphonic Winter Night keretén belül kerül sor - az estre különleges műsorral készül a zenekar.

2026.01.31. Budapest - Dürer Kert - Jegyek

H-Music Hungary

[2026.01.28.]