A legsötétebb fény - Megjelent a Meteora új nagylemeze
Darkest Light címmel megjelent a Meteora negyedik nagylemeze. A szimfonikus metal extrémebb verzióját toló formáció már tavaly nyár végétől elkezdte bemutatni az elmúlt két év alkotómunkájának gyümölcsét, azaz az aktuális anyagát - egy rendhagyó metódust követve először a digitális felületekre “küldte” azt három etapban. Mindegyik EP-n négy-négy dal kapott helyett, jó néhányat pedig videókkal is megtámogattak - a recept remekül működött, a rajongók, szimpatizánsok így szinte az egész albumot lemeózhatták előzetesen, a zenekar pedig egy újabb szintet lépett a marketing területén is.
“Negyedik nagylemezünk egy csokorba gyűjti az elmúlt fél év három megjelent EP-jét -elég sok hangulat megjelenik külön-külön az egyes számokon keresztül, mert igyekeztünk mindig úgy összeválogatni a dalokat, hogy érzékelhető legyen ez a fajta sokszínűség. Az albumon mélyen személyes témák is helyet kaptak, de sok dalszövegünknek inkább társadalmi vonatkozása van, szintén nagyon személyes, szubjektív szűrőn keresztül szemlélve.”
A három énekessel operáló együttes tizenhárom tételes korongján megtalálhatóak a klasszikus szimfonikus metal stílusjegyeken kívül erős death, black és power metal elemek is. Az album különleges vendége a címadó dalban Nils Courbaron, a norvég Sirenia gitárosa. A megjelenéshez időzítve az ehhez forgatott videoklip is megérkezett.
“A Kill Monday Management-tel karöltve készítettünk egy gyönyörű videót, amiben Molnár Edina és Lugosi Fábián táncművészek közreműködtek, itt is óriási köszönet nekik a kreativitásukért és energiájukért, amivel elmesélték a történetet. Ez az eddigi legnagyszabásúbb videónk, Gerő András rendező és a táncosok sokkal többet és jobbat hoztak ki a mi kis alapötletünkből, mint amit valaha remélhettünk, szóval a kérdés már csak az lesz, hogy a nézők is osztoznak-e ezen a véleményen.” - szól a kisfilm ajánlója.
Dallista: 01. Broken Mind 02. In this Silence 03. Free 04. In My Name 05. Elysion 06. Ghosts 07. Lacrimosa 08. Darkest Light 09. Morningstar 10. Rebirth 11. Witch Hunt - Tragedy of Delusion pt. III 12. Dissonance - My Reality pt. IV 13. Shadows of Ignorance
“Elsorolhatnánk a szokásos dolgokat, mint, hogy ez a legmetalabb, leggrandiózusabb, legjobb lemezünk valaha, de ezt most kihagyjuk, inkább megemlítjük a rengeteg nagyszerű embert, akik nélkül nem jöhetett volna létre: Pálfi Balázs (Sonic Garden Studio) a felvételek nagyjáért felelős, Nino Helfrich (Skull Tone Studio) az utómunkáért, Kurucz Ádám Attila a Meteora-kórus karnagya és életrehívója, a Magyar Nemzeti Opera énekesei, akik hangjukat adták a kórushoz, Nils Courbaron, a Sirenia gitárosa, aki a ’Darkest Light’ számban vendégszólózik egy hatalmasat, a lemez összes grafikáját elkészítő Dronicon Films, és a H-Music legénysége akik a konkrét megjelenéseket bonyolították le.” - érkezett a tökéletes zárszó.
A lemezbemutató koncertre január 31-én, a Symphonic Winter Night keretén belül kerül sor - az estre különleges műsorral készül a zenekar.
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.