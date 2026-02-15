2026. február 16. | hétfő | Julianna, Lilla nevenapja
 
Dal- és videópremier a március 6-án érkező Road 20 - Aréna koncertlemezről 

2024 december 28-a aranybetűkkel került a Road történetét megörökítő “emlékkönyvbe”, aznap adott egy szenzációs koncertet a Budapest Papp László Sportarénában az akkor 20 éves születésnapját ünneplő hevesi csapat. A mind a zenekar, mind a közönség számára felejthetetlen estéről természetesen a kamerák, hangfelvevők sem hiányoztak, és most jött el az idő, hogy az akkor megörökített előadás és az örömteli pillanatok speciális kiadványokként is megjelenjenek - élő koncertfelvételen a Road 20 - Aréna!

A teljes koncertanyag - limitált példányszámú exkluzív kiadványokként - digipak tokos 2 CD+DVD-n, 3 egyedi színezésű korongon tripla LP-n, és pendrive-on jelenik meg. A Road 20 - Aréna című album az alábbi linkről már előrendelhető.

Az előrendelés elindulásához időzítve a Világcsavargó felvételét publikálta a zenekar.

Molnár Máté (basszusgitár/ének) visszatekintése:
“Máig ez a koncert volt számunkra mind közül a legnagyobb és legszebb! Minden tekintetben a nagybetűs KONCERT. Eddigi életünk első és egyetlen, önálló Arénás bulija.
Egy este, amelyen több mint 100 ember dolgozott azon, hogy minden úgy történjen, ahogy mi kitaláltuk, megálmodtuk. Egy este, amelyet közel másfél éves előkészületek, tervezések, szervezések, programozások előztek meg, sőt… Ez volt az az este amelyet sokkal több, mint 20 évnyi álmodozások tartottak életben. Mert mindig is hittünk abban, hogy egyszer majd mindez megtörténik velünk.
Aztán a mi álmunk, 2024 december 28-án, a Budapest Papp László Sportarénában valóra vált.
Nem mondjuk, hogy nem volt melós, hogy nem találtuk szembe magunkat olykor emberpróbáló akadályokkal az út során, de szerencsére mi mindig jobban és erősebben akartuk bárminél. Ha megkérdezik tőlünk, azt mondjuk: Igen, ezért az estéért tényleg érdemes volt álmodozni, elhinni, felkelni, csinálni, fáradni, megmutatni, végigvinni, megélni. Minden perce életre szóló emlék marad számunkra. És így, hogy ezek az exkluzív kiadványok most napvilágot látnak, így újra és újra át tudjuk élni az akkori, közös élményeinket a rajongóinkkal, barátainkkal, mindenkivel, aki velünk tartott ezen az estén.
Köszönjük hogy akkor és ott velünk voltál és köszönjük hogy ma is itt vagy velünk! Viszlát a koncerteken!”

Tracklista:

CD1:
1. Jó hely
2. Kettő bennem az én
3. Fojts meg a sötétben
4. Húzom a kardot
5. Ne mondd
6. Visszahárom
7. Valami nagyon hideg kék
8. Go
9. Ahol a hegyeket látod
10. M.A.T.T.
11. Aki szabad

CD2:
1. A jó reménység foka
2. Senki kedvéért nem fékezünk
3. Tévút
4. Benzin legyen
5. Élj a mának
6. Túlzó kámfor illat
7. Térfélcsere
8. Nem kell más
9. Világcsavargó
10. Birthday song
11. Megint nyár
12. Nem elég

DVD:
1. Jó hely
2. Kettő bennem az én
3. Fojts meg a sötétben
4. Húzom a kardot
5. Ne mondd
6. Visszahárom
7. Valami nagyon hideg kék
8. Go
9. Ahol a hegyeket látod10. M.A.T.T.
11. Aki szabad
12. A jó reménység foka
13. Senki kedvéért nem fékezünk
14. Tévút
15. Benzin legyen
16. Élj a mának
17. Túlzó kámfor illat
18. Térfélcsere
19. Nem kell más
20. Világcsavargó
21. Birthday song
22. Megint nyár
23. Nem elég
24. Extrák

Road:
Molnár Máté - basszusgitár, ének
Kádár Imre - gitár
Goya - gitár
Tóth Tamás - dob

A zenekar február 14-én indítja Világcsavargó Tour 2026 elnevezésű idei koncertsorozatát. Első körben Szombathely, Veszprém, Kisújszállás, Kecskemét, Budapest, Pécs, Ekecs, Gyöngyös, Székelyudvarhely és Kolozsvár a célállomások.

H-Music Hungary

[2026.02.15.]

