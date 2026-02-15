Dal- és videópremier a március 6-án érkező Road 20 - Aréna koncertlemezről

2024 december 28-a aranybetűkkel került a Road történetét megörökítő “emlékkönyvbe”, aznap adott egy szenzációs koncertet a Budapest Papp László Sportarénában az akkor 20 éves születésnapját ünneplő hevesi csapat. A mind a zenekar, mind a közönség számára felejthetetlen estéről természetesen a kamerák, hangfelvevők sem hiányoztak, és most jött el az idő, hogy az akkor megörökített előadás és az örömteli pillanatok speciális kiadványokként is megjelenjenek - élő koncertfelvételen a Road 20 - Aréna!

A teljes koncertanyag - limitált példányszámú exkluzív kiadványokként - digipak tokos 2 CD+DVD-n, 3 egyedi színezésű korongon tripla LP-n, és pendrive-on jelenik meg. A Road 20 - Aréna című album az alábbi linkről már előrendelhető.

Az előrendelés elindulásához időzítve a Világcsavargó felvételét publikálta a zenekar.

Molnár Máté (basszusgitár/ének) visszatekintése:

“Máig ez a koncert volt számunkra mind közül a legnagyobb és legszebb! Minden tekintetben a nagybetűs KONCERT. Eddigi életünk első és egyetlen, önálló Arénás bulija.

Egy este, amelyen több mint 100 ember dolgozott azon, hogy minden úgy történjen, ahogy mi kitaláltuk, megálmodtuk. Egy este, amelyet közel másfél éves előkészületek, tervezések, szervezések, programozások előztek meg, sőt… Ez volt az az este amelyet sokkal több, mint 20 évnyi álmodozások tartottak életben. Mert mindig is hittünk abban, hogy egyszer majd mindez megtörténik velünk.

Aztán a mi álmunk, 2024 december 28-án, a Budapest Papp László Sportarénában valóra vált.

Nem mondjuk, hogy nem volt melós, hogy nem találtuk szembe magunkat olykor emberpróbáló akadályokkal az út során, de szerencsére mi mindig jobban és erősebben akartuk bárminél. Ha megkérdezik tőlünk, azt mondjuk: Igen, ezért az estéért tényleg érdemes volt álmodozni, elhinni, felkelni, csinálni, fáradni, megmutatni, végigvinni, megélni. Minden perce életre szóló emlék marad számunkra. És így, hogy ezek az exkluzív kiadványok most napvilágot látnak, így újra és újra át tudjuk élni az akkori, közös élményeinket a rajongóinkkal, barátainkkal, mindenkivel, aki velünk tartott ezen az estén.

Köszönjük hogy akkor és ott velünk voltál és köszönjük hogy ma is itt vagy velünk! Viszlát a koncerteken!”

Tracklista:



CD1:

1. Jó hely

2. Kettő bennem az én

3. Fojts meg a sötétben

4. Húzom a kardot

5. Ne mondd

6. Visszahárom

7. Valami nagyon hideg kék

8. Go

9. Ahol a hegyeket látod

10. M.A.T.T.

11. Aki szabad



CD2:

1. A jó reménység foka

2. Senki kedvéért nem fékezünk

3. Tévút

4. Benzin legyen

5. Élj a mának

6. Túlzó kámfor illat

7. Térfélcsere

8. Nem kell más

9. Világcsavargó

10. Birthday song

11. Megint nyár

12. Nem elég



DVD:

1. Jó hely

2. Kettő bennem az én

3. Fojts meg a sötétben

4. Húzom a kardot

5. Ne mondd

6. Visszahárom

7. Valami nagyon hideg kék

8. Go

9. Ahol a hegyeket látod10. M.A.T.T.

11. Aki szabad

12. A jó reménység foka

13. Senki kedvéért nem fékezünk

14. Tévút

15. Benzin legyen

16. Élj a mának

17. Túlzó kámfor illat

18. Térfélcsere

19. Nem kell más

20. Világcsavargó

21. Birthday song

22. Megint nyár

23. Nem elég

24. Extrák

Road:

Molnár Máté - basszusgitár, ének

Kádár Imre - gitár

Goya - gitár

Tóth Tamás - dob

A zenekar február 14-én indítja Világcsavargó Tour 2026 elnevezésű idei koncertsorozatát. Első körben Szombathely, Veszprém, Kisújszállás, Kecskemét, Budapest, Pécs, Ekecs, Gyöngyös, Székelyudvarhely és Kolozsvár a célállomások.

H-Music Hungary

[2026.02.15.]