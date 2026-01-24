Jön az AWS Madách 2.0 koncertfelvétele - Premieren a 2359
Tavaly novemberben dupla teltházas koncertet adott az AWS a Vígszínház patinás falai között. A zenekar az idei jubileumi évét a Madách 2.0 koncertfelvétellel indítja, erről az anyagról elsőként a 2359 videóját publikálták.
Ezeket a felvételeket nemcsak azok várták nagyon, akik ott ültek a rendhagyó, áthangszerelt koncerten, hanem azok is, akik a percek alatt elfogyó jegyek miatt lemaradtak a különleges eseményről.
A Madách 2.0 koncert több szempontból is egyedülálló volt: egy metalzenekar színházi környezetben, 11 vendégelőadóval kiegészülve, ültetett közönségnek szólaltatta meg dalait, ráadásul hatalmas sikerrel. Az elmúlt időszakban a csapat a koncertfelvétel utómunkáin dolgozott. Ennek részeként jelent meg tegnap a kulisszák mögé is betekintést engedő aftermovie, amely a FB-oldalukon és a YouTube csatornájukon is elérhető.
A zenekar az év végén azt is bejelentette, hogy 2026 az AWS jubileumi 20. éve, hiszen első koncertjüket 2006 júniusában adták. Ennek első felvonása az idei esztendő egyetlen klubturnéja lesz - tavasszal 7 állomáson találkozhat velük a közönség, amire egy teljes életművet felölelő műsorral készülnek.
AWS – JUBILEUMI TURNÉ - 20 ÉV
03.07. Szombathely - Végállomás * 03.14. Pécs - Pécsi Est * 03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok ** 03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont * 04.10. Győr - Bridge * 04.11. Miskolc - Helynekem * 05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony *
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.