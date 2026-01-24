Jön az AWS Madách 2.0 koncertfelvétele - Premieren a 2359

Tavaly novemberben dupla teltházas koncertet adott az AWS a Vígszínház patinás falai között. A zenekar az idei jubileumi évét a Madách 2.0 koncertfelvétellel indítja, erről az anyagról elsőként a 2359 videóját publikálták.

Ezeket a felvételeket nemcsak azok várták nagyon, akik ott ültek a rendhagyó, áthangszerelt koncerten, hanem azok is, akik a percek alatt elfogyó jegyek miatt lemaradtak a különleges eseményről.

A Madách 2.0 koncert több szempontból is egyedülálló volt: egy metalzenekar színházi környezetben, 11 vendégelőadóval kiegészülve, ültetett közönségnek szólaltatta meg dalait, ráadásul hatalmas sikerrel. Az elmúlt időszakban a csapat a koncertfelvétel utómunkáin dolgozott. Ennek részeként jelent meg tegnap a kulisszák mögé is betekintést engedő aftermovie, amely a FB-oldalukon és a YouTube csatornájukon is elérhető.

A zenekar az év végén azt is bejelentette, hogy 2026 az AWS jubileumi 20. éve, hiszen első koncertjüket 2006 júniusában adták. Ennek első felvonása az idei esztendő egyetlen klubturnéja lesz - tavasszal 7 állomáson találkozhat velük a közönség, amire egy teljes életművet felölelő műsorral készülnek.

AWS – JUBILEUMI TURNÉ - 20 ÉV

03.07. Szombathely - Végállomás *

03.14. Pécs - Pécsi Est *

03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok **

03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont *

04.10. Győr - Bridge *

04.11. Miskolc - Helynekem *

05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony * * vendég: Escape My Shadows

** + Road, Phoenix RT A fiúk szerint ez még csak a kezdet, a jubileumi évhez kapcsolódó további meglepetések és bejelentések folyamatosan érkeznek majd a következő időszakban. H-Music Hungary

[2026.01.24.]