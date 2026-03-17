Vastaps a Várkert Bazárban a telt házas iLAND koncerten

A MÜPA, a Magyar Zene Háza, számos vidéki helyszín után vasárnap este a budapesti Várkert Bazárt is meghódította az iLAND. A zenekar kétórás zenei utazásra hívta a közönséget – ők pedig az első számtól kezdve lelkesen csatlakoztak a rock és a progresszív rock legszebb pillanatait, vagy inkább óráit elhozó repüléshez.

A Pálvölgyi Géza, Madarász Gábor Madi, Takáts Tamás, Dorozsmai Péter és Kontor Tamás alkotta zenekar, kiegészülve két fantasztikus vokalistával – Fehér Lilivel és Horváth Hanna Millie-vel - ahogy minden eddigi koncertjén, a Várkert Bazárban is csodálatos együtt zenéléssel, a csupa nagybetűvel írt ZENE örömével hódította meg a közönséget. Komoly szólók, jazz-koncerteket idéző elmélyült részek, jól ismert dalok, mély szövegek és gondolatok, régebbről ismert dalok egyvelege volt ez az este – a közönség vastapsával fűszerezve.

Az ilAND tagjai közül négyen - Takáts Tamás, Pálvölgyi Géza, Dorozsmai Péter és Madarász Gábor – hosszú éveken együtt zenéltek a legendás East utolsó felállásában és nem titkoltan az ott kialakított zenei világot viszik tovább – a közönség legnagyobb örömére. A Várkert Bazárban is elhangzottak - az iLAND bemutatkozó lemezén „A Sziget” dupla albumon - hallható új dalokkal szerves egységben, olyan ikonikus sikerek, mint A szerelem sivataga, az Elrejtettél a szívedben, a David Bowie szeme, vagy éppen a Szél repítse - de megszólalnak olyan új dalok is, mint a Kék Gyémánt, az Úton haza, vagy a Tárd ki az ajtód, legújabb szerzemény, az iLAND békedala, az Apokalipszis, amely az ’56-tal és a De mégis élünk című új dallal válik egy igazi trilógiává.

A mai zenei világban az iLAND egy olyan ritkaság, amelyet legalább egyszer mindenkinek hallania kell. És aki egyszer hallja, az újra meg újra részese akar lenni ennek az utazásnak, hogy aztán a koncert végén a Party is over instrumentális lüktetése és dübörgése után szinte csendben hallgathassa meg a záró, “Mert szeretnénk zenében elmondani, amit máshogy nem lehet” tételt.

Ahogy egy néző írta a koncert után: „...Zalaegerszegről mentünk fel a fővárosba, de az ilyen eseményekért bárhová elmennénk. Szuperlatívuszokban lehet csak erről az estéről beszélni, a koncert vége az valami frenetikus volt, csak kapkodtam a fejem, hogy mi van itt...”

Fotó: Erhardt László 

[2026.03.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
