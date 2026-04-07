Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba!

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar Lukács Ervin-bérletének második estje Shakespeare és a természet kettős ihletésében zajlik.

 2026. április 10-én a Pesti Vigadóban a Junior Prima-díjas Hontvári Gábor vezényletével Csajkovszkij ritkán hallható A vihar nyitányfantáziája nyitja a műsort, majd Petrovics Emil Törökországi levelek című kantátájában Cserményi Zsombor basszus kelti életre Mikes Kelemen száműzetésben írt sorait. A koncertet Beethoven Pastorale szimfóniája zárja, amely az ember és természet harmóniáját ünnepli.

Csajkovszkij nyitányfantáziája, A vihar képviseli a Shakespeare által inspirált muzsikát. A mű 1873-ban keletkezett, négy évvel a sokkal népszerűbb Rómeó és Júlia nyitányfantázia után – valójában mindkét alkotás szimfonikus költemény –, amelynek azóta is az árnyékában kénytelen meghúzódni. Most itt az alkalom, hogy megismerjük és megszeressük. A koncert magyar műsorszáma Petrovics Emil (1930–2011) kompozíciója. A Jugoszláviában született zeneszerző kedves műfaja volt a kantáta, 1956 és 1998 között kilenc ilyen művet komponált. Ezek közül az egyik legismertebb és legsikeresebb a középső, az V., amelynek címe – Törökországi levelek – elárulja, hogy szövegét Petrovics II. Rákóczi Ferenc hűséges íródeákja és kamarása, a fejedelem mellett a száműzetésben is kitartó Mikes Kelemen műveiből válogatta. A kantáta basszus szólóját Cserményi Zsombor, a Nemzeti Énekkar kiválósága énekli, aki szólistaként is gyakran pódiumra lép.
A Lukács bérlet koncepciójának része, hogy mindhárom hangverseny karmestere magyar, a hazai dirigens társadalom fiatal korosztályának vagy közép generációjának képviselői. Ezen az estén a Junior Prima-díjas Hontvári Gábor (1993) lép a pulpitusra. Számára a legtöbb lehetőséget a koncerten felhangzó művek közül vélhetően Beethoven VI. (F-dúr, „Pastorale”) szimfóniája kínálja, amely az Ember és a Természet harmóniáját énekli meg a felvilágosodás korának szellemében, élénk ábrázoló szellemmel és sok kontraszttal.

2026. április 10., péntek, 19:30 - Pesti Vigadó Díszterem
Lukács bérlet, 2.

BEETHOVEN + PETROVICS
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ: A vihar – nyitányfantázia, op. 18
PETROVICS Emil: 5. kantáta (Törökországi levelek), op. 29 (basszushangra és kamarazenekarra)
Ludwig van BEETHOVEN: 6. (F-dúr, „Pastorale”) szimfónia, op. 68
 

Km.: Cserményi Zsombor - basszus, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Vezényel: Hontvári Gábor

[2026.04.07.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

