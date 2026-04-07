Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba! A Nemzeti Filharmonikus Zenekar Lukács Ervin-bérletének második estje Shakespeare és a természet kettős ihletésében zajlik. 2026. április 10-én a Pesti Vigadóban a Junior Prima-díjas Hontvári Gábor vezényletével Csajkovszkij ritkán hallható A vihar nyitányfantáziája nyitja a műsort, majd Petrovics Emil Törökországi levelek című kantátájában Cserményi Zsombor basszus kelti életre Mikes Kelemen száműzetésben írt sorait. A koncertet Beethoven Pastorale szimfóniája zárja, amely az ember és természet harmóniáját ünnepli.



Csajkovszkij nyitányfantáziája, A vihar képviseli a Shakespeare által inspirált muzsikát. A mű 1873-ban keletkezett, négy évvel a sokkal népszerűbb Rómeó és Júlia nyitányfantázia után – valójában mindkét alkotás szimfonikus költemény –, amelynek azóta is az árnyékában kénytelen meghúzódni. Most itt az alkalom, hogy megismerjük és megszeressük. A koncert magyar műsorszáma Petrovics Emil (1930–2011) kompozíciója. A Jugoszláviában született zeneszerző kedves műfaja volt a kantáta, 1956 és 1998 között kilenc ilyen művet komponált. Ezek közül az egyik legismertebb és legsikeresebb a középső, az V., amelynek címe – Törökországi levelek – elárulja, hogy szövegét Petrovics II. Rákóczi Ferenc hűséges íródeákja és kamarása, a fejedelem mellett a száműzetésben is kitartó Mikes Kelemen műveiből válogatta. A kantáta basszus szólóját Cserményi Zsombor, a Nemzeti Énekkar kiválósága énekli, aki szólistaként is gyakran pódiumra lép.

A Lukács bérlet koncepciójának része, hogy mindhárom hangverseny karmestere magyar, a hazai dirigens társadalom fiatal korosztályának vagy közép generációjának képviselői. Ezen az estén a Junior Prima-díjas Hontvári Gábor (1993) lép a pulpitusra. Számára a legtöbb lehetőséget a koncerten felhangzó művek közül vélhetően Beethoven VI. (F-dúr, „Pastorale”) szimfóniája kínálja, amely az Ember és a Természet harmóniáját énekli meg a felvilágosodás korának szellemében, élénk ábrázoló szellemmel és sok kontraszttal.



2026. április 10., péntek, 19:30 - Pesti Vigadó Díszterem

Lukács bérlet, 2.



BEETHOVEN + PETROVICS

Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ: A vihar – nyitányfantázia, op. 18

PETROVICS Emil: 5. kantáta (Törökországi levelek), op. 29 (basszushangra és kamarazenekarra)

Ludwig van BEETHOVEN: 6. (F-dúr, „Pastorale”) szimfónia, op. 68

Km.: Cserményi Zsombor - basszus, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vezényel: Hontvári Gábor [2026.04.07.]

A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges. A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható. Megértésüket köszönjük. Zene.hu csapat 2025.11.10