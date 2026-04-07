A Király Halott új dala után most az A38-on jön a nagy pillanat

Márciusban jelent meg az A Király Halott „ADHD” című dala, amely a dopaminfüggőség és a kontrollvesztés kérdéseit állítja fókuszba. A szám nyers, intenzív energiára épít, ami élőben is erős hatást ígér.

Ennek megélésére legközelebb április tizenegyedikén, szombaton kerülhet sor az A38 hajón. A kapunyitás 18 órát jelent, a főhősök előtt pedig Cari, a Pulse., a Divent., illetve a Tiansen melegíti be a nagyérdeműt. A jegyek 4890 - 7590 HUF között mozognak.

A budapesti koncert után az A Király Halott vidékre is ellátogat. Április 18-án a Nyolcas Műhelyben lépnek fel Székesfehérváron, ahol a Pulse. csatlakozik hozzájuk vendégként.
Egy héttel később, április 25-én a szombathelyi Végállomás klubban játszanak, itt a Pulse. és a Divent. is színpadra áll előttük. A sorozat május 1-jén zárul Miskolcon, a Helynekemben, ahol a Divent. lesz a vendégzenekar.

JEGYEK
 

[2026.04.07.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
