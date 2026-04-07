A Király Halott új dala után most az A38-on jön a nagy pillanat

Márciusban jelent meg az A Király Halott „ADHD” című dala, amely a dopaminfüggőség és a kontrollvesztés kérdéseit állítja fókuszba. A szám nyers, intenzív energiára épít, ami élőben is erős hatást ígér.

Ennek megélésére legközelebb április tizenegyedikén, szombaton kerülhet sor az A38 hajón. A kapunyitás 18 órát jelent, a főhősök előtt pedig Cari, a Pulse., a Divent., illetve a Tiansen melegíti be a nagyérdeműt. A jegyek 4890 - 7590 HUF között mozognak.

A budapesti koncert után az A Király Halott vidékre is ellátogat. Április 18-án a Nyolcas Műhelyben lépnek fel Székesfehérváron, ahol a Pulse. csatlakozik hozzájuk vendégként.

Egy héttel később, április 25-én a szombathelyi Végállomás klubban játszanak, itt a Pulse. és a Divent. is színpadra áll előttük. A sorozat május 1-jén zárul Miskolcon, a Helynekemben, ahol a Divent. lesz a vendégzenekar.

[2026.04.07.]