A Magyarország, szeretlek! kulisszatitkairól mesélt a két énekes

A Magyarország, szeretlek! megújult főcímdala nemcsak a tévéképernyőn szólal meg: a Magyarul szeretjük zenekar a stúdióban már a forgatás előtt felpörgeti a közönséget, együtt énekelve a refrént.

A két énekes, Kiss Enikő és Nádor Dávid más kulisszatitkokat is mesélt a Duna vetélkedőjéről a Család-barát magazin vendégeként.

Megújult főcímdallal várja a nézőket a közkedvelt vasárnapi vetélkedő, a Magyarország, szeretlek!. Az elsőként a Petőfi Rádióban bemutatott szerzeményt Rakonczai Viktor komponálta, aki egy olyan zenei világot álmodott meg, amely egyszerre épít a nemzeti identitás alapértékeire és a műsor játékos, közösségépítő hangulatára. A szöveget Orbán Tamás jegyzi, a magyar trikolórt, az összetartozás és a közös játék örömét ünnepelve.

Az állandó zenekar, a Magyarul szeretjük előadásában hallható új dal a műsor hangulatát még emelkedettebbé és ünnepélyesebbé teszi. A két énekes, Kiss Enikő és Nádor Dávid duettje révén a dal a színpadról is közvetíti a közösségi élményt. „Már-már sporteseményen érezzük magunkat, amikor megszólal ez a dal. A tévénézők nem láthatják, hogy még a forgatás előtt megalapozzuk a hangulatot azzal, hogy felspanoljuk a közönséget, együtt elénekeljük a refrént, ezek nagyon szép, szívmelengető közös pillanatok. A legviccesebb dolgokat, a bakikat persze a legtöbbször nem láthatják a nézők” – kezdte Nádor Dávid.

Kiss Enikő a kulisszatitkok kapcsán azt is elárulta, jóllehet, kívülről nézve vidám és izgalmas, belülről viszont téttel teli, feszült a játék: „Csak úgy, mint a nézők a képernyő előtt, fentről, a zenekari pulpitusból nézve mi is mindig magabiztosak vagyunk, amikor jönnek a feladványok. De amikor a századik adás alkalmával játékosként kipróbálhattuk magunkat, akkor éreztük meg igazán, mennyire nehéz ez. Sok múlik azon, hogy éles helyzetben mennyire gyorsan tudsz kapcsolni, illetve azon, hogy milyen a csapat, akivel együtt játszol. Ismerős közegben az ember magabiztosabb” – fogalmazott az énekes duó női tagja, Kiss Enikő.

A műsorban és a nyári országjárásokon egyaránt nagy szerepet kap majd az új dal és persze a jólismert magyar slágerek is: „Szeretjük ezeket az örökzöldeket, különösen, hogy a Magyarul szeretjük zenekarral a nyár folyamán élőben is elvihetjük a közönséghez a műsorban hallható slágereket” – tette hozzá Nádor Dávid.

Az új főcímdal minden vasárnap hallható a Duna csatornán 19:45-kor, valamint elérhető az MTVA YouTube-csatornáján és a Petőfi Rádió lejátszási listájában is.

[2026.04.07.]