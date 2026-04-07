A Magyarország, szeretlek! kulisszatitkairól mesélt a két énekes

A Magyarország, szeretlek! megújult főcímdala nemcsak a tévéképernyőn szólal meg: a Magyarul szeretjük zenekar a stúdióban már a forgatás előtt felpörgeti a közönséget, együtt énekelve a refrént.

A két énekes, Kiss Enikő és Nádor Dávid más kulisszatitkokat is mesélt a Duna vetélkedőjéről a Család-barát magazin vendégeként.

Megújult főcímdallal várja a nézőket a közkedvelt vasárnapi vetélkedő, a Magyarország, szeretlek!. Az elsőként a Petőfi Rádióban bemutatott szerzeményt Rakonczai Viktor komponálta, aki egy olyan zenei világot álmodott meg, amely egyszerre épít a nemzeti identitás alapértékeire és a műsor játékos, közösségépítő hangulatára. A szöveget Orbán Tamás jegyzi, a magyar trikolórt, az összetartozás és a közös játék örömét ünnepelve.

Az állandó zenekar, a Magyarul szeretjük előadásában hallható új dal a műsor hangulatát még emelkedettebbé és ünnepélyesebbé teszi. A két énekes, Kiss Enikő és Nádor Dávid duettje révén a dal a színpadról is közvetíti a közösségi élményt. „Már-már sporteseményen érezzük magunkat, amikor megszólal ez a dal. A tévénézők nem láthatják, hogy még a forgatás előtt megalapozzuk a hangulatot azzal, hogy felspanoljuk a közönséget, együtt elénekeljük a refrént, ezek nagyon szép, szívmelengető közös pillanatok. A legviccesebb dolgokat, a bakikat persze a legtöbbször nem láthatják a nézők” – kezdte Nádor Dávid.

Kiss Enikő a kulisszatitkok kapcsán azt is elárulta, jóllehet, kívülről nézve vidám és izgalmas, belülről viszont téttel teli, feszült a játék: „Csak úgy, mint a nézők a képernyő előtt, fentről, a zenekari pulpitusból nézve mi is mindig magabiztosak vagyunk, amikor jönnek a feladványok. De amikor a századik adás alkalmával játékosként kipróbálhattuk magunkat, akkor éreztük meg igazán, mennyire nehéz ez. Sok múlik azon, hogy éles helyzetben mennyire gyorsan tudsz kapcsolni, illetve azon, hogy milyen a csapat, akivel együtt játszol. Ismerős közegben az ember magabiztosabb” – fogalmazott az énekes duó női tagja, Kiss Enikő.

A műsorban és a nyári országjárásokon egyaránt nagy szerepet kap majd az új dal és persze a jólismert magyar slágerek is: „Szeretjük ezeket az örökzöldeket, különösen, hogy a Magyarul szeretjük zenekarral a nyár folyamán élőben is elvihetjük a közönséghez a műsorban hallható slágereket” – tette hozzá Nádor Dávid.

Az új főcímdal minden vasárnap hallható a Duna csatornán 19:45-kor, valamint elérhető az MTVA YouTube-csatornáján és a Petőfi Rádió lejátszási listájában is.

 

Magyarország, szeretlek! – vasárnaponként 19:45-kor a Dunán.

[2026.04.07.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
