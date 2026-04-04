Delta 30

Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel

A Barba Negrában ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Delta zenekar.

Az estét a Records DJ melegítette be, szerintünk kiválóan: játszott Kuplungot, Bittó Duó-Azahriát, Halott Pénzt és így tovább, valahogy így képzelünk el egy zenés-táncos eseményt aktuális magyar zenékkel.

A Delta koncert fél 9 körül, a saját dalokkal kezdődött (Ne pisálj bele a Balatonba!). A szülinapi buli bensőséges jellegét jól mutatta a rengeteg részeg ember, olyan volt az egész, mint egy komolyabban sikerült négyezer fős lakodalom: mindenkit ölelgető nagymamák, dalszöveget kiabáló férfiak, szégyenlős kisgyerekek, egymással ismerkedő fiatalok.

A Delta gyakorlatilag minden dalt előadott, ami valaha a repertoárjukban volt: régi saját dalokat, mások régi dalait, nagy slágereket a popzenéből, rockzenéből... Volt sok tombolás és volt csendesebb akusztikus rész - ez utóbbi váratlan volt egy Delta bulin, de itt belefért.

Delta 30 képekben - klikk a fotóra

Volt két sztárvendég: a Kozmix, illetve meglepően hosszú blokkot kapott Szabó Peti egyik első kedvence és bátorítója, Kaczor Feri. Voltak klassz táncosok és voltak vendég zenészek is (a Tizenegy napja különösen jó volt fúvósokkal).

Hosszú évek tapasztalata szerint minden zenekar életében a "nagykoncert" általában annyit tesz: hosszabb, mint a szokásos. Ezen az estén a Delta egészen extrém "nagy" koncertet adott, mint az igazi lakodalmas zenészek: húzták hajnalig... Vagy legalábbis este fél 12-kor a Két pejlónak még se híre, se hamva nem volt, de a közönség a zenekarral együtt teljesen jól bírta a mulatozást, nekünk viszont már muszáj volt hazaindulni.

A 30 éves Delta zenekart szeretettel köszöntjük innen is, kívánunk jó egészséget és további nagy sikereket, találkozunk ugyanitt az 50 éves évfordulón!

Tóth Noémi

[2026.04.04.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
