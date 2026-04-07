Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben

Megannyi teltházas este bizonyította már, hogy a Gatsby örök. Éppen ezért április tizenhetedikén, pénteken újra megnyílik Jay Gatsby pókháló lepte bálterme, és a forró nyár előtt még egyetlen estére visszarepít bennünket az 1920-as évek fényűző, sikkes világába.

A Kamilka és a Pesti Sikk fesztiválszezon előtti utolsó klubkoncertjének helyszíne az Orfeum lesz, ahol a 19:00 órakor nyíló kapuk után 20:30-tól veszi kezdetét a valódi időutazás. A vendégeket zenében és táncban gazdag program, könnyed ételek és bódító italok várják - mindez a swing korszak eleganciájával fűszerezve.

A Kamilka & Pesti Sikk formáció immáron több mint egy évtizede meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. Modern swing jazz előadásmódjuk, egyedi, magyar nyelvű repertoárjuk és elegáns színpadi jelenlétük különleges atmoszférát teremt minden alkalommal. Kiss Kamilka énekesnő és Lőrincz Ádám zenekarvezető irányításával a produkció a swing korszak klasszikusait ötvözi mai hangzással, saját dalokkal és izgalmas feldolgozásokkal. Előadásuk életigenlő, stílusos és garantáltan emlékezetes élményt nyújt. A koncertet követően az est DJ partival folytatódik, így a tánc hajnalig tart.

Az esemény nemcsak zenei, hanem vizuális és divatélmény is: rojtos ruhák, hosszú gyöngysorok, rikító piros rúzs és Marcell-hullámok idézik meg a jazzkorszak ikonikus stílusát.

Egy este, ahol valóban sikk mulatni.
… és ahogy Gatsby is mondaná: "A little party never killed nobody."

https://orfeum.hu/gatsby-party-aprilis-bolondja

[2026.04.07.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
