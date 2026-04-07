Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben

Megannyi teltházas este bizonyította már, hogy a Gatsby örök. Éppen ezért április tizenhetedikén, pénteken újra megnyílik Jay Gatsby pókháló lepte bálterme, és a forró nyár előtt még egyetlen estére visszarepít bennünket az 1920-as évek fényűző, sikkes világába.

A Kamilka és a Pesti Sikk fesztiválszezon előtti utolsó klubkoncertjének helyszíne az Orfeum lesz, ahol a 19:00 órakor nyíló kapuk után 20:30-tól veszi kezdetét a valódi időutazás. A vendégeket zenében és táncban gazdag program, könnyed ételek és bódító italok várják - mindez a swing korszak eleganciájával fűszerezve.

A Kamilka & Pesti Sikk formáció immáron több mint egy évtizede meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. Modern swing jazz előadásmódjuk, egyedi, magyar nyelvű repertoárjuk és elegáns színpadi jelenlétük különleges atmoszférát teremt minden alkalommal. Kiss Kamilka énekesnő és Lőrincz Ádám zenekarvezető irányításával a produkció a swing korszak klasszikusait ötvözi mai hangzással, saját dalokkal és izgalmas feldolgozásokkal. Előadásuk életigenlő, stílusos és garantáltan emlékezetes élményt nyújt. A koncertet követően az est DJ partival folytatódik, így a tánc hajnalig tart.

Az esemény nemcsak zenei, hanem vizuális és divatélmény is: rojtos ruhák, hosszú gyöngysorok, rikító piros rúzs és Marcell-hullámok idézik meg a jazzkorszak ikonikus stílusát.

Egy este, ahol valóban sikk mulatni.

… és ahogy Gatsby is mondaná: "A little party never killed nobody."

[2026.04.07.]