Fogorvosból blues-legenda: Vasicsek Panoptikumja Hobo ötletéből született!

Vasicsek János

Panoptikum

(Lemezbemutató koncert: május 16. – Akvárium Klub)



A volt élvonalbeli vízipólós, jelenleg civilben fogdoktor, de jó ideje elsősorban blues énekesként és költő-, dalszövegíróként ismert Vasicsek János különleges lemezanyaggal jelentkezett. A Panoptikum című konceptalbum Földes László Hobo inspirációja nyomán született meg, szövege egy mélyen emberi mikrouniverzumot tár elénk: egy körúti bérház lakóinak életét, ahol minden karakter egy-egy dalon keresztül mutatkozik be.

A koncepcióhoz hűen minden egyes szám egy nagyobb történet része, amelyben az egyéni sorsok egymásba fonódnak, és egy sokszínű, olykor abszurd, mégis nagyon is valóságos világ rajzolódik ki. A szerző szavaival élve: „Ez egy városi rapszódia.”

E Panoptikumból elsőként még tavaly szilveszterkor Misi, a léhűtő karrierista története jött ki egy izgalmas klippel, ami igencsak kedvező fogadtatásban részesült az audió és videó megosztókon. A következő lakó, Fleischmanné dala pedig pár hete jelent meg egy úgynevezett 'visualizer' képanyag kíséretében stilizált képi világgal, amelyet már több mint 60 ezren letöltötték a jófajta bluesmuzsika rajongói közül. A Fleischmanné a házmester figuráját állítja középpontba – egy egyszerre groteszk, ismerős és szimbolikus alakot, aki mintha minden magyar bérház kollektív emlékezetéből lépett volna elő.

A Panoptikum című lemezen Vasicsek szövegére a zenét az Egyesült Államokból hazatért többszörös díjnyertes Little G Weevil és Nemes ’Jambalaya’ Zoltán szerezték. Mellettük egy valódi szupercsapat hallható az albumon: ifj. Gerdesits Ferenc, a Quimby zenekar dobosa, Szkladányi András korábban a P. Mobil és Coda együttesek basszusgitárosa, a fúvósszekcióban pedig szintén legendás zenészek Csejtey Ákos, Csizmadia Dávid és Abbas Murad.

[2026.04.09.]