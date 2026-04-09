Fenyő slágerei szimfonikusan: Kossuth-díjas sztárok estje! Jegyek itt

Rock and Requiem a Kongresszusi Központban

Nem mindennapi koncerttel készül a Budapesti Showszínház május 31-én: az ezen a napon debütáló Budapest Requiem Szimfonikusok és hat különleges hang káprázatos és minden érzékszervet lázba hozó produkciója műfajokon át hoz páratlan és egyszeri élményt a koncert látogatói számára.

Nagy-Kálózy Eszter Kossuth és Jászai díjas színművész, Kocsis Dénes színművész, Fischl Mónika Kossuth-díjas színművész, Molnár Levente világhírű opera énekes, érdemes és kiváló művész, Puja Andrea opera énekes és Kovács Gábor opera énekes olyan megrendítően nagyszerű és hallhatatlan klasszikusokat mutat be a Mester Dávid által vezetett és dirigált zenekarral és a hatalmas kórussal egybekötve, amely dalok nélkül az emlékezés és a búcsú elképzelhetetlen.

Felcsendül Mozart, megszólal Beethowen, ahogyan Presser és Mascani és Webber is, de hallható lesz részlet a Schlindler listájából vagy a Csárdáskirálynőből egyaránt.

A koncert különlegessége azonban az is, hogy ebben a zenei csokorban a januárban elhunyt Fenyő Miklós legnagyobb slágerei is helyet kapnak, méghozzá szimfonikus változatban, óriási kórus kíséretében.

A koncert nem Fenyő Miklós emlékkoncert, nem is róla szól, hanem inkább érte. Egy zenei búcsú, egy igazi requiem, amiben a zenei szcéna legmagasabb szintje teszi le tiszteletét az egyik legismertebb és legnagyobb hazai ikon előtt.

A koncert háziasszonya és konferansziéja a szintén Kossuth-díjas Eszenyi Enikő lesz, aki személyes történeteivel teszi még egyedibbé és még felejthetetlenebbé ezt a megismételhetetlen eseményt.

A koncerten Mága Zoltán is tiszteletét teszi, aki hegedűjével vesz majd búcsút a hazai rock and roll királyától.

[2026.04.09.]