Fenyő slágerei szimfonikusan: Kossuth-díjas sztárok estje! Jegyek itt

Rock and Requiem a Kongresszusi Központban

Nem mindennapi koncerttel készül a Budapesti Showszínház május 31-én: az ezen a napon debütáló Budapest Requiem Szimfonikusok és hat különleges hang káprázatos és minden érzékszervet lázba hozó produkciója műfajokon át hoz páratlan és egyszeri élményt a koncert látogatói számára.

Nagy-Kálózy Eszter Kossuth és Jászai díjas színművész, Kocsis Dénes színművész, Fischl Mónika Kossuth-díjas színművész, Molnár Levente világhírű opera énekes, érdemes és kiváló művész, Puja Andrea opera énekes és Kovács Gábor opera énekes olyan megrendítően nagyszerű és hallhatatlan klasszikusokat mutat be a Mester Dávid által vezetett és dirigált zenekarral és a hatalmas kórussal egybekötve, amely dalok nélkül az emlékezés és a búcsú elképzelhetetlen.

Felcsendül Mozart, megszólal Beethowen, ahogyan Presser és Mascani és Webber is, de hallható lesz részlet a Schlindler listájából vagy a Csárdáskirálynőből egyaránt.

A koncert különlegessége azonban az is, hogy ebben a zenei csokorban a januárban elhunyt Fenyő Miklós legnagyobb slágerei is helyet kapnak, méghozzá szimfonikus változatban, óriási kórus kíséretében.

A koncert nem Fenyő Miklós emlékkoncert, nem is róla szól, hanem inkább érte. Egy zenei búcsú, egy igazi requiem, amiben a zenei szcéna legmagasabb szintje teszi le tiszteletét az egyik legismertebb és legnagyobb hazai ikon előtt.

A koncert háziasszonya és konferansziéja a szintén Kossuth-díjas Eszenyi Enikő lesz, aki személyes történeteivel teszi még egyedibbé és még felejthetetlenebbé ezt a megismételhetetlen eseményt.

A koncerten Mága Zoltán is tiszteletét teszi, aki hegedűjével vesz majd búcsút a hazai rock and roll királyától.

Jegyek kaphatók, korlátozott számban, április 10. napjáig early bird kedvezménnyel.

[2026.04.09.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
