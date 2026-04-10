V-tech

Megnéztük a V-Tech koncertjét az MVM Dome-ban - képekkel

Aréna koncerttel, nagyzenekarral, sőt szimfonikus zenekari kísérettel tért vissza a V-Tech együttes.

Az előzenekar DJ Dominique volt, aki hosszú évek óta állandó bútordarabja a hasonló koncerteknek, és most is jó hangulatott teremtett.

A V-Tech koncert nagy lendülettel indult, már az első blokkban volt például a ritmusos Vétkezz velem című dal. Kefír viszont láthatóan nem érezte jól magát a színpadon, talán túlságosan izgult, de folyamatosan fújtatott, féltünk, hogy rosszul lesz koncert közben...

A koncertnek saját rendezője volt Szente Vajk személyében, voltak is klassz ötletek, például a színpad közepére betolt kanapé a táncos lányokkal a Miért? című dal alatt. Az egész koncertnek volt egy kettős jellege: buliztunk és romantikáztunk is egyszerre.

Sok sztárvendége volt a zenekarnak: Dobrády Ákos a TNT-ből, majd Lala a Kozmixból, ők külön-külön, illetve Kefírrel hármasban is énekeltek dalokat, jó volt együtt látni őket. Később jó volt látni Baby Gabit is, akivel a Hova sodor a szél című dalt adták elő. Celebspotting: Heatlie Dávid, a Neoton dobosa is megnézte a koncertet.

Voltak sajnos gyenge pontok is, például az átvezető szövegek és konferálások esetlenek voltak, érződött rajtuk, hogy nincsenek begyakorolva közönség előtt. Nyári Károly sem volt jó választás a koncert végére, mert felpörgetés helyett leültette a hangulatot - eddigre elmúlt este tíz óra és a küzdőtér elkezdett kiürülni. Végül az is kínos volt, hogy Kefír háromszor is felsorolta az állami, vagy államhoz kötődő támogatókat: egyrészt a politikai vonzat miatt, másrészt hogy önerőből nem tudnak aréna koncertet rendezni, ahogy a másik oldalon a minisztériumnak sem a V-Tech együttes koncertjére kellene költeni az adófizetők pénzét.

Mindezekkel együtt sem volt rossz a koncert, sőt, kifejezetten romantikus volt, táncoló párokkal a küzdőtéren. Kefír a kezdeti fújtatás után szépen végigénekelte az estét, jók voltak a szóló dalai is. Szamóca hol itt, hol ott bukkant fel - ugyanazt a másodhegedűs szerepet töltötte be, mint Inti a TNT-ben, néhány dal alatt még kongázott is a színpad szélén, ahogy Inti szokott. Az Éjfél után Kecskés Timivel pedig rég nem látott fénypont volt.

Egy ilyen nagyszabású visszatérés után mindig az a kérdés: hogyan tovább, V-Tech együttes? A Fiesta például majdnem pont egy évvel ezelőtt rendezett nagy visszatérést a Barba Negrában - Knapik Tamást sajnos azóta se láttuk, Csordás Tibi viszont tovább haknizik egyedül. Szamóca itt tízezer ember előtt ígérte meg, hogy maradni fog a zenekarban, reméljük, őt többször fogjuk látni még!

Tóth Noémi

V-Tech MVM Dome képekben - klikk a fotóra

[2026.04.10.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
