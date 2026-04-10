Megnéztük a V-Tech koncertjét az MVM Dome-ban - képekkel

Aréna koncerttel, nagyzenekarral, sőt szimfonikus zenekari kísérettel tért vissza a V-Tech együttes.

Az előzenekar DJ Dominique volt, aki hosszú évek óta állandó bútordarabja a hasonló koncerteknek, és most is jó hangulatott teremtett.

A V-Tech koncert nagy lendülettel indult, már az első blokkban volt például a ritmusos Vétkezz velem című dal. Kefír viszont láthatóan nem érezte jól magát a színpadon, talán túlságosan izgult, de folyamatosan fújtatott, féltünk, hogy rosszul lesz koncert közben...

A koncertnek saját rendezője volt Szente Vajk személyében, voltak is klassz ötletek, például a színpad közepére betolt kanapé a táncos lányokkal a Miért? című dal alatt. Az egész koncertnek volt egy kettős jellege: buliztunk és romantikáztunk is egyszerre.

Sok sztárvendége volt a zenekarnak: Dobrády Ákos a TNT-ből, majd Lala a Kozmixból, ők külön-külön, illetve Kefírrel hármasban is énekeltek dalokat, jó volt együtt látni őket. Később jó volt látni Baby Gabit is, akivel a Hova sodor a szél című dalt adták elő. Celebspotting: Heatlie Dávid, a Neoton dobosa is megnézte a koncertet.

Voltak sajnos gyenge pontok is, például az átvezető szövegek és konferálások esetlenek voltak, érződött rajtuk, hogy nincsenek begyakorolva közönség előtt. Nyári Károly sem volt jó választás a koncert végére, mert felpörgetés helyett leültette a hangulatot - eddigre elmúlt este tíz óra és a küzdőtér elkezdett kiürülni. Végül az is kínos volt, hogy Kefír háromszor is felsorolta az állami, vagy államhoz kötődő támogatókat: egyrészt a politikai vonzat miatt, másrészt hogy önerőből nem tudnak aréna koncertet rendezni, ahogy a másik oldalon a minisztériumnak sem a V-Tech együttes koncertjére kellene költeni az adófizetők pénzét.

Mindezekkel együtt sem volt rossz a koncert, sőt, kifejezetten romantikus volt, táncoló párokkal a küzdőtéren. Kefír a kezdeti fújtatás után szépen végigénekelte az estét, jók voltak a szóló dalai is. Szamóca hol itt, hol ott bukkant fel - ugyanazt a másodhegedűs szerepet töltötte be, mint Inti a TNT-ben, néhány dal alatt még kongázott is a színpad szélén, ahogy Inti szokott. Az Éjfél után Kecskés Timivel pedig rég nem látott fénypont volt.

Egy ilyen nagyszabású visszatérés után mindig az a kérdés: hogyan tovább, V-Tech együttes? A Fiesta például majdnem pont egy évvel ezelőtt rendezett nagy visszatérést a Barba Negrában - Knapik Tamást sajnos azóta se láttuk, Csordás Tibi viszont tovább haknizik egyedül. Szamóca itt tízezer ember előtt ígérte meg, hogy maradni fog a zenekarban, reméljük, őt többször fogjuk látni még!

Tóth Noémi

V-Tech MVM Dome képekben - klikk a fotóra

[2026.04.10.]