Jason Derulo

Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!

Jason Derulo 2026. június 10-én ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja keretében.

Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik.

A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez.

A többszörös platinalemezes előadó eddig több mint 250 millió kislemezt értékesített világszerte, dalait több tízmilliárd alkalommal streamelték. A koncert hazai szervezője a Green Stage Production.

 

[2026.04.06.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort
Erdélyi ízek csatája a Skanzenben: Taste of Transylvania Michelin-séffel és koncertekkel
Magdaléna az Arénában - megnéztük
Mennyit ér egy emberélet? - Bodnár Attila és lánya békedalt énekel a háborúk árnyékában
Fenyő Miklós slágerei requiemként szólalnak meg: legenda újjászületik
Cimbaliband 20 éves jubileuma: harmonikacsata és világzenei tűzijáték a Fonóban
José González suttogó gitárja betölti a Völgyet: egy svéd legenda Kapolcson
Visszatér Budapestre a Duran Duran
Háromszoros Grammy-díva Pécsen: Cécile McLorin Salvant jazz kavalkádja
Placebo 30 éves debütummal robban be újra Budapestre: novemberben Sportarénás koncert
Sajtszószos őrület: cibi lezárja a Földbolygót - függőségről rappelve jön a „chill cheez brgr”!
Meseturné indul: Süsü és bűvészet vár 20 városban
Régi-új dalt jelentetett meg Nagy Dávid
Zaporozsec búcsúzik alapítóktól: Itt vagyok - új korszak Szentgotthárd szülötteivel!
Dénes Viktor új rövidfilmje bekerült a Guatemala Film Week hivatalos versenyprogramjába
Biohazard, Death Angel és Sworn Enemy július 26-án a Barba Negrában!
Mesterséges intelligencia zenék vs. retrozenék
Itt a 17 éves Megasztár-csillag újdonsága
Új videóklippel és EP-vel jelentkezik Szűcs Krisztián

Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Január 30-án...
Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
Magdaléna az Arénában - megnéztük
A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort
beszámolók még