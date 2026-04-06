Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Jason Derulo 2026. június 10-én ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja keretében.
Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik.
A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez.
A többszörös platinalemezes előadó eddig több mint 250 millió kislemezt értékesített világszerte, dalait több tízmilliárd alkalommal streamelték. A koncert hazai szervezője a Green Stage Production.
[2026.04.06.]