A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban

Április 11-én, szombaton a költészet napja alkalmából ingyenes tárlatvezetéssel és zenés versfüzérrel várják az érdeklődőket a Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában.

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a Pesti Vigadóban május 10-ig látogatható az Essentia Artis, a Magyar Művészeti Akadémia 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítása és programsorozata.

Az eseményen az építészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene, az irodalom és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be.

Április 11-én 16 órától Fókuszban a népművészet címmel Józsa Judit tart kurátori tárlatvezetést, amelyen rámutat a kiállításon látható művészeti ágak sokszínűségére, a gazdag anyaghasználatra, a sajátos stílusjegyekre - olvasható a közleményben.

Mint fogalmaznak, szombaton 18 órától versek, dallamok és gondolatok forrnak össze egy előadásban. Kisfaludy Zsófia színművész kortárs versösszeállításának alapját a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Reménytövis - Kortárs keresztény versantológia adja.

Az előadás kiemeli a kötet legfontosabb műveit, valamint Barkó Laura megzenésítésével, citera- és ukulelekísérettel, effekthangszerek segítségével hozza közelebb őket a hallgatósághoz. Az esten hallhatók lesznek Lackfi János, Mezey Katalin, Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna és Fabiny Tamás versei - hol prózában, hol énekelve.

Az előadás előtt a versantológia bemutatóját tartják. A beszélgetésen részt vesz Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Iancu Laura költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja és Kisfaludy Zsófia színművész.

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információ és regisztráció a programokra a https://essentiaartis.com/programok linken érhető el.

[2026.04.08.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
