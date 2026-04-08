A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban

Április 11-én, szombaton a költészet napja alkalmából ingyenes tárlatvezetéssel és zenés versfüzérrel várják az érdeklődőket a Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában.

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a Pesti Vigadóban május 10-ig látogatható az Essentia Artis, a Magyar Művészeti Akadémia 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítása és programsorozata.



Az eseményen az építészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene, az irodalom és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be.

Április 11-én 16 órától Fókuszban a népművészet címmel Józsa Judit tart kurátori tárlatvezetést, amelyen rámutat a kiállításon látható művészeti ágak sokszínűségére, a gazdag anyaghasználatra, a sajátos stílusjegyekre - olvasható a közleményben.

Mint fogalmaznak, szombaton 18 órától versek, dallamok és gondolatok forrnak össze egy előadásban. Kisfaludy Zsófia színművész kortárs versösszeállításának alapját a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Reménytövis - Kortárs keresztény versantológia adja.

Az előadás kiemeli a kötet legfontosabb műveit, valamint Barkó Laura megzenésítésével, citera- és ukulelekísérettel, effekthangszerek segítségével hozza közelebb őket a hallgatósághoz. Az esten hallhatók lesznek Lackfi János, Mezey Katalin, Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna és Fabiny Tamás versei - hol prózában, hol énekelve.

Az előadás előtt a versantológia bemutatóját tartják. A beszélgetésen részt vesz Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Iancu Laura költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja és Kisfaludy Zsófia színművész.

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információ és regisztráció a programokra a https://essentiaartis.com/programok linken érhető el.

[2026.04.08.]