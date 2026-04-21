Manderley lángjai az Erkelben - Újra kísért Rebecca

Április elején az Erkel Színház falai között ismét életre kelt Manderley komor, mégis megbabonázó világa. Lévay Szilveszter és Michael Kunze világsikerű musical-thrillere, a Rebecca elfoglalta méltó helyét a teátrum repertoárján, az újjáalakult intézmény 2025/26-os évadának egyik legvártabb és legemblematikusabb bemutatójaként.

Daphne du Maurier klasszikus gótikus regénye – és Alfred Hitchcock halhatatlan filmadaptációja – nem ismeretlen a hazai közönség előtt, ám az Erkel Színház monumentális terei ezúttal új dimenziót nyitottak a produkciónak. A történet fókuszában egy naiv, fiatal nő áll, aki feleségül megy a titokzatos és sármos özvegyhez, Maxim de Winterhez. Közös életükre azonban kezdettől fogva sötét árnyékot vet a férfi első feleségének, a rejtélyes körülmények között elhunyt Rebeccának az emléke, amelyet a ház rideg és engesztelhetetlen házvezetőnője, Mrs. Danvers szinte vallásos fanatizmussal ápol.

Béres Attila rendezése nem csupán a látványvilágra helyezi a hangsúlyt, hanem arra a fojtogató pszichológiai hadviselésre is, amely a szereplők között zajlik a színfalak mögött. Bár az Erkel hatalmas nézőtere komoly akusztikai és rendezői kihívás elé állítja az alkotókat, sikerült megteremteni azt az intim, feszültséggel terhes atmoszférát, amely elengedhetetlen egy jó thrillerhez. Talán a romantikus szál érzelmi mélységei néha háttérbe szorulnak a monumentális térben, de jómagam végig úgy éreztem, hogy a drámai hatások ereje kárpótol ezért a hiányért.

A darabot – a zenés műfaj hagyományaihoz híven – kettős szereposztásban láthatja a közönség. Ezúttal sajnos csak az első szereposztást volt szerencsénk látni. A történetet narráló, drámai fejlődésen átmenő hősnőt, az „Én”-t az első szereposztásban Kovács Gyopár alakítja. A színház egyik legtehetségesebb fiatal művésze ezúttal is bebizonyította, miért tartják a szakma üdvöskéjének: pici, törékeny jelenség, aki mögött hatalmas energiák, kristálytiszta hang és elsöprő színpadi erő lakozik. Alakításában a karakter kezdeti önbizalomhiánya éles, mégis hiteles kontrasztban áll a második felvonás határozott, érett asszonyával. Játéka pontosan közvetíti azt a magányt és elveszettséget, amelyet egy fiatal lány érez a felső tízezer rideg és titkokkal terhelt világában.

Maxim de Winter, a meggyötört angol arisztokrata szerepében Brasch Bencét láthatjuk. Alakítása bravúrosan egyensúlyoz az odaadó férj és a belső démonaival küzdő, hirtelen haragú férfi végletei között. Brasch tekintélyt parancsoló fizikuma és zengő hangja tökéletesen illik a kastély urához, akinek minden mozdulatában ott vibrál a múlt elfojtott feszültsége. Eddigi legjelentősebb Erkel színházi szerepében abszolút magabiztossággal állt helyt.

A darab legikonikusabb és legfélelmetesebb karakterét, a házvezetőnőt a magyar színpadokon ritkán látható, de mindig lenyűgöző Malek Andrea kelti életre. Neki jutott talán a legnehezebb feladat: Janza Kata évtizedes, összeforrott karakterformálása után kellett újat és érvényeset mutatnia. Az ő Mrs. Danverse egy megszállott, gyászban megrekedt asszony, aki képtelen elvágni a szálakat halott úrnője és önmaga között. Malek Andrea vokális stabilitása és fagyos színpadi jelenléte a produkció vitathatatlan csúcspontja; a címadó „Rebecca” dalban egyszerre tudta megjeleníteni a rajongást és a tébolyult gyűlöletet. Bár a Budapesti Operettszínház verziójának törzsközönsége között mindig akadnak fanyalgók, véleményem szerint ez az alakítás méltó és friss értelmezése a szerepnek.

A gátlástalan Jack Favellt, Rebecca unokatestvérét és titkos szeretőjét Veréb Tamás formálja meg. Alakításában a figura egy minden hájjal megkent, cinikus szerencsevadász, aki veszélyes vibrálást és némi fanyar humort visz a jelenetekbe. Veréb, aki vitathatatlanul a hazai musicalszíntér egyik legkiválóbb énekese, ezúttal bizonyította, hogy karakterformálóként is képes mélységet adni egy alapvetően negatív figurának.

A történet komorságát nagyszerűen ellenpontozza Mrs. Van Hopper, a harsány és pletykás amerikai dáma alakja, akit Udvaros Dorottya kelt életre. A színésznőnek kisujjában van a szakma: ezúttal egy tudatosan kissé túltolt, „ripacsos” játékstílussal szórakoztatja a nagyérdeműt. Remek komikai vénával és tűpontos időzítéssel adja meg a darab kevés könnyed pillanatát. Alakításán keresztül érthetjük meg igazán, mi elől is menekül a főhősnő Maxim oldalára. Egy igazi színházi zsenit láthattunk a színpadon, akinek jelenléte mindig emeli az előadás fényét.

Maxim hűséges intézőjét, Frank Crawly-t Cseh Dávid Péter játssza, aki nyugalmat és emberi melegséget sugároz a zaklatott karakterek gyűrűjében. Lírai hangszíne és stabil játéka fontos tartópillére az előadásnak. Bár az évad során többnyire mellékszerepekben láthattuk, tehetsége alapján sokkal többre hivatott – reméljük, a jövő évad, talán épp a Wicked kapcsán, meghozza számára a szintlépést.

Vágó Bernadett visszatérése a musicalszínpadra az évad egyik legfontosabb eseménye. Beatrice szerepében ő hozza be a napfényt Manderley rideg falai közé. Maxim szókimondó nővéreként nemcsak színészileg volt hiteles, de énekhangja is lenyűgöző magabiztossággal szárnyalt, teljesen uralva a teret.

A darab egyik legrejtélyesebb figurája a zavart elméjű Ben, akit Braga Nikita formált meg emlékezetesen. Selymes, ugyanakkor kísérteties hangszíne tökéletesen illett a tengerparti titkokat őrző fiú alakjához, bizonyítva, hogy egy kisebb szerep is lehet drámai értelemben meghatározó.

A látványvilágért Horesnyi Balázs felelt, akinek díszletei hűen idézik meg a kastély baljós eleganciáját. Az Erkel csapata ismét megmutatta, milyen magas szinten képesek alkalmazni a modern, vetített technológiát a hagyományos elemekkel. Velich Rita kosztümjei a korszak arisztokratikus eleganciáját tükrözik, míg Tihanyi Ákos dinamikus koreográfiái élettel töltik meg a tömegjeleneteket.

A Rebecca az Erkel Színházban több, mint egy musical: egy sodró lendületű krimi, ahol a fülbemászó dallamok és a sötét titkok kéz a kézben járnak. Külön öröm, hogy a darab Müller Péter Sziámi remek fordításában szólal meg. Aki szereti a nagyívű dallamokat, kiváló énekhangokat és a klasszikus történetmesélést, annak Manderley kapuja továbbra is nyitva áll.

A tavaszi előadásokra minden jegy elkelt, de ősszel újra vár Manderley.

Jakab Szabolcs

[2026.04.21.]