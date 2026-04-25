Beton.Hofi bevette az Arénát - képriport
Egy este, ahol egy gyerekkori álom végre valóra vált – méghozzá (dupla) teltház előtt.
A Beton.Hofi arénás duplakoncertje a Papp László Budapest Sportaréna-ban egyértelműen megmutatta, hogy egy gyerekkori álom is kinőheti magát ekkora színpadig. A produkció nem a látványos túlzásokra épített, hanem arra a karakteres, nyers jelenlétre, ami végig feszes és energikus hangulatot adott az estének. A műsor jól egyensúlyozott a nagy slágerek és az új dalok között, miközben helyet hagyott személyesebb, őszinte pillanatoknak is.
A fotók a második koncerten készültek.
|
|
[2026.04.25.]