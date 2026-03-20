Új videóklippel és EP-vel jelentkezik Szűcs Krisztián
A Heaven Street Seven frontembere, Szűcs Krisztián a 2022-es szólólemeze, a Vízválasztó óta rendszeresen jelentkezik új dalokkal, a 2025-ös Régi ház után ezúttal más tónusú számokkal bővül a Szűcs-dalok univerzuma március 19-én.
Egónia címmel érkezik minden zenei platformra az új EP, amely két vadonatúj dallal és egy igazán különleges bonus trackkel bővíti Szűcs Krisztián egyre sokszínűbb életművét. A címadó dalhoz videóklip is készült, a vizuális világot és az alapkoncepciót Yetterman, azaz Hosszú Gábor álmodta hozzá.
A címadó Egónia az alt-reggae grúvot kombinálja ellenállhatatlan slágerességgel, úgy, hogy a dal témája egyáltalán nem vidám, mégis az önmagunkon való sírva röhögésre késztet. Az EP második dala az 5 perc eső, amely egy stílusteremtő, monumentális, hamisítatlan tangócsárdás. Ráadásként pedig a rajongók meghallgathatják az Egónia mezítlábas garázsverzióját is – bepillantást nyerve a dal evolúciójának egy korai fázisába.
Szűcs Krisztián a kilencvenes évek óta a magyar alternatív zenei színtér meghatározó alakja, a Heaven Street Seven frontembereként vált széles körben ismertté. Az elmúlt években azonban egyre hangsúlyosabban és tudatosabban építi szólókarrierjét is. A 2024-ben megjelent, Beck Zolival közös Apu értette, valamint a Régi ház című dalokban már markánsan megjelent az a hangulat, amelyben az emlékezés és az idő múlása találkozik Krisztián jellegzetes, szarkasztikus humorával.
A zenekar tagjai mellett kiemelten fontos a zenei rendező Moldvai Márk hozzájárulása a dalokhoz, akivel Krisztián már 1999-től együtt dolgozott a NEO-ban, és aki a Mitsoura és a Populär zenekarok egykori oszlopos tagjaként is már régóta álmodik meg sokoldalúan ihletett zenei világokat, hangszereléseket, nem beszélve filmzenei munkáiról, amelyekben kikristályosodott „zenei történetmesélő” képessége az Egónia dalain is markánsan érződik.
Az Egónia EP dalai ezt a világot viszik tovább: a műfajokon átívelő, „szűcsi” dalszerzés alapelemei – a finom gúny, az önirónia és az emberi lét abszurd ellentmondásosságára való reflektálás – ezúttal is bőséges adagban jelennek meg. Érdemes tehát meghallgatni az új anyagot.
[2026.03.20.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.