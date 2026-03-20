Új videóklippel és EP-vel jelentkezik Szűcs Krisztián

A Heaven Street Seven frontembere, Szűcs Krisztián a 2022-es szólólemeze, a Vízválasztó óta rendszeresen jelentkezik új dalokkal, a 2025-ös Régi ház után ezúttal más tónusú számokkal bővül a Szűcs-dalok univerzuma március 19-én.

Egónia címmel érkezik minden zenei platformra az új EP, amely két vadonatúj dallal és egy igazán különleges bonus trackkel bővíti Szűcs Krisztián egyre sokszínűbb életművét. A címadó dalhoz videóklip is készült, a vizuális világot és az alapkoncepciót Yetterman, azaz Hosszú Gábor álmodta hozzá.

A címadó Egónia az alt-reggae grúvot kombinálja ellenállhatatlan slágerességgel, úgy, hogy a dal témája egyáltalán nem vidám, mégis az önmagunkon való sírva röhögésre késztet. Az EP második dala az 5 perc eső, amely egy stílusteremtő, monumentális, hamisítatlan tangócsárdás. Ráadásként pedig a rajongók meghallgathatják az Egónia mezítlábas garázsverzióját is – bepillantást nyerve a dal evolúciójának egy korai fázisába.

Szűcs Krisztián a kilencvenes évek óta a magyar alternatív zenei színtér meghatározó alakja, a Heaven Street Seven frontembereként vált széles körben ismertté. Az elmúlt években azonban egyre hangsúlyosabban és tudatosabban építi szólókarrierjét is. A 2024-ben megjelent, Beck Zolival közös Apu értette, valamint a Régi ház című dalokban már markánsan megjelent az a hangulat, amelyben az emlékezés és az idő múlása találkozik Krisztián jellegzetes, szarkasztikus humorával.

A zenekar tagjai mellett kiemelten fontos a zenei rendező Moldvai Márk hozzájárulása a dalokhoz, akivel Krisztián már 1999-től együtt dolgozott a NEO-ban, és aki a Mitsoura és a Populär zenekarok egykori oszlopos tagjaként is már régóta álmodik meg sokoldalúan ihletett zenei világokat, hangszereléseket, nem beszélve filmzenei munkáiról, amelyekben kikristályosodott „zenei történetmesélő” képessége az Egónia dalain is markánsan érződik.

Az Egónia EP dalai ezt a világot viszik tovább: a műfajokon átívelő, „szűcsi” dalszerzés alapelemei – a finom gúny, az önirónia és az emberi lét abszurd ellentmondásosságára való reflektálás – ezúttal is bőséges adagban jelennek meg. Érdemes tehát meghallgatni az új anyagot.

[2026.03.20.]