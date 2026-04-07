2026. április 7. | kedd | Herman nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Virtuózok Webby-jelölés: a klasszikus zene magyar csodája meghódítja a világot?

Rangos nemzetközi siker kapujában áll a Virtuózok: Magyarország első és mindmáig egyetlen klasszikus zenei tehetségkutatója hivatalosan is jelölést kapott a 30. Webby Awards-ra.

A világ egyik legelismertebb digitális és médiadíjának számító Webby-n a jubileumi, 10. évad két kategóriában is versenybe száll: a szakmai zsűri díjáért, valamint a közönség által odaítélt People’s Voice díjért, ahol a nézők szavazatai dönthetnek a győzelemről.

A jelölés nemcsak a műsor készítőinek, hanem a fiatal tehetségeknek és a magyar zenei kultúrának is komoly nemzetközi visszajelzés. A Virtuózok az elmúlt évtizedben olyan platformmá vált, amely a klasszikus zenét új generációkhoz vitte közelebb, és világszerte ismertté tette a magyar tehetséggondozás modelljét.

Jubileumi évad világsztár zsűrivel és felejthetetlen pillanatokkal

A tavalyi, 10. évad különösen emlékezetesnek bizonyult. A produkció nemzetközi rangját jól mutatja, hogy a zsűriben az állandó zsűrielnök, Plácido Domingo, mellett olyan világsztárok foglaltak helyet, mint José Carreras, a csellóművsz HAUSER, a kazah énekes szenzációként ismert Dimash Qudaibergen, valamint Veronica Bocelli.

Valódi zenei ünneppé vált, hiszen a világ különböző országaiból érkező fiatal művészek mutathatták meg tehetségüket, miközben a klasszikus zene közérthető és inspiráló formában jutott el a nézőkhöz.

„A tizedik évad számunkra mérföldkő volt. Nemcsak azért, mert egy évtizede indult a műsor, hanem azért is, mert olyan világsztárok csatlakoztak hozzánk, akik szintén misszójuknak tekintik a fiatal tehetségek támogatását és hiszik, hogy a Virtuózok generációkat és nemzeteket köt össze a zene által” – mondta Peller Mariann, a Virtuózok producere.

Hozzátette: „A Webby-jelölés azt jelzi, hogy a Virtuózok története és üzenete nemzetközi szinten is megszólítja a közönséget. Ez óriási visszaigazolás a csapatnak, a a támogatóinknak és minden fiatal művésznek, aki valaha színpadra lépett nálunk.”

A Virtuózok sikertörténete: díjak és nemzetközi elismerések

A Virtuózok az elmúlt évtizedben számos rangos hazai és nemzetközi díjat nyert el. A produkció több alkalommal részesült televíziós és kreatívipari elismerésekben, köztük EMMY®-jelölésben is, a sorozat idén már biztosan az International Emmy’s középdöntősei között van. A 10. évad apropóján média- és zenetörténeti pillanatok tanúi lehettek a nézők, hiszen a döntőben Placido Domingo, José Carreras, HAUSER és Dimash előadta a My Way című dalt a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar kíséretében, Eugene Kohn vezényletével. A különleges produkcióból videó is készült, amelynek nézettsége már jóval 10 millió megtekintés fölött jár, emellett pedig néhány hónapja két kategóriában is nyert a Lovie Awardson, mely Európa legrangosabb digitális médiadíja.

Ez is bizonyítja, hogy a Virtuózok jelentősége túlmutat egy televíziós produkción: a műsor valódi kulturális missziót teljesít, hiszen a klasszikus zene népszerűsítésével új közönségrétegeket szólít meg, és lehetőséget ad fiatal zenészeknek arra, hogy nemzetközi karriert építsenek.

Most a közönség kezében a döntés

A 30. The Webby Awards közönségszavazása április 16-ig tart, és a Virtuózok csapata arra kéri a nézőket és a zene iránt érdeklődőket, hogy szavazatukkal támogassák a jubileumi évadot.

„A közönség mindig is a Virtuózok szíve volt. Most ismét szükségünk van rájuk: egyetlen szavazat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar tehetségek története újabb nemzetközi sikert érjen el” – hangsúlyozta Peller Mariann.

A Webby-díj megszerzése nemcsak a műsor alkotóinak, hanem a magyar zenei életnek is jelentős elismerést jelentene. A Virtuózok bebizonyította, hogy a klasszikus zene iránti szenvedély képes határokat átlépni, generációkat összekötni, és világszerte inspirációt adni. A készítők bíznak abban, hogy a jubileumi évad sikere most egy újabb nemzetközi győzelemmel teljesedhet ki.

[2026.04.07.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

