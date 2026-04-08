Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!

Mesterek és tanítványok és Tematikus népzenei koncertek a Hagyományok Házában. Áprilisban Kerényi Róbert és Biró Zsófia Sára műsora várja az érdeklődőket

A tudás mesterekről tanítványokra száll, és így válnak ők az élő hagyomány egy-egy láncszemévé – emeli a fókuszba a Hagyományok Háza két sorozata a népzenei kultúra áthagyományozó jellegét. A Mesterek és tanítványok gondosan felépített előadásainak középpontjában kiváló előadók, igazi mesterek állnak. A sorozat következő alkalmán Kerényi Róbert népzenész és vendégei többek között a moldvai és gyimesi furulyajátékot idézik meg. A Tematikus népzenei koncertek című sorozat a tanítványoknak kínál fellépési lehetőséget, a fiatal előadók saját koncepció mentén állítják össze műsorukat. A hónap végén Biró Zsófia Sára Gyermek születik című koncertjét hallhatja a közönség.

„A húsvéti időszak feszült várakozása és a böjti csend után különös jelentőséget kapnak ezek a felszabadult közösségi események, és ebben a pezsgésben kiemelt helyet foglal el a Hagyományok Háza egyik legfontosabb koncertsorozata, a Mesterek és tanítványok.” – vallja Dr. Árendás Péter, a Hagyományok Háza Népzenei szakcsoportjának vezetője. A sorozat áprilisi alkalmán a Hagyományok Háza Színháztermében Kerényi Róbert és közreműködő zenésztársai, tanítványai a gyimesi és moldvai dallamok mentén vezetik a közönséget, a gyűjtőutak tapasztalataitól a stílusbeli elmélyülésen át egészen a hangszeres innovációig és improvizációig. Kerényi Róbert aki tanítványként is hosszú időt töltött moldvai és gyimesi mesterek mellett megidézi azokat a népzenészeket, legendás adatközlőket, akiknek tudása ma már az ő játékában él tovább: Trifán (Tímár) Viktort, Fintu Dezsőt, Zerkula Jánost, Legedi Andrást, Legedi Istvánt, Hodorog Andrást, és Bogdan Toadert. Kerényi Róbert vendégei a színpadon egykori diákjai és zenészkollégái lesznek, a házigazda pedig Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató.

A Tematikus népzenei koncertek című sorozat keretében április 30-án Biró Zsófia Sára mutatkozik be Gyermek születik című műsorával. A fiatal tehetség munkáját Tímár Sára népdalénekes mentorként segíti. A műsor az anyává válás, a születés, a gyermek, az élet körforgásának története. A megidézett nő emlékei betekintést engednek fiatalkorába, szerelmi történetébe, és abba is, hogy miként szakadt ki a családi körből, amire oly sokáig támaszkodott. A hallgatókhoz altatódalokon, imádságokon és balladákon keresztül jut el a kibontakozó anya szerepe. A szülésre hangolódó anya halk mélységei után pedig a világra jött gyermek tiszta, élénk és fáradhatatlan lénye táncdallamok és újabb altatódalok által mutatkozik meg. Biró Zsófia Sára és zenésztársai a nappal és az éjszaka szimbolikus körforgását is ábrázolják, a két elem sok egymásutánja, sűrű váltakozása és kölcsönössége mind azt a reményt táplálják, hogy halálunk is csak egy következő élet kezdete.

[2026.04.08.]