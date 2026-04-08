Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!

Mesterek és tanítványok és Tematikus népzenei koncertek a Hagyományok Házában. Áprilisban Kerényi Róbert és Biró Zsófia Sára műsora várja az érdeklődőket

 

 

A tudás mesterekről tanítványokra száll, és így válnak ők az élő hagyomány egy-egy láncszemévé – emeli a fókuszba a Hagyományok Háza két sorozata a népzenei kultúra áthagyományozó jellegét. A Mesterek és tanítványok gondosan felépített előadásainak középpontjában kiváló előadók, igazi mesterek állnak. A sorozat következő alkalmán Kerényi Róbert népzenész és vendégei többek között a moldvai és gyimesi furulyajátékot idézik meg. A Tematikus népzenei koncertek című sorozat a tanítványoknak kínál fellépési lehetőséget, a fiatal előadók saját koncepció mentén állítják össze műsorukat. A hónap végén Biró Zsófia Sára Gyermek születik című koncertjét hallhatja a közönség. 

A húsvéti időszak feszült várakozása és a böjti csend után különös jelentőséget kapnak ezek a felszabadult közösségi események, és ebben a pezsgésben kiemelt helyet foglal el a Hagyományok Háza egyik legfontosabb koncertsorozata, a Mesterek és tanítványok.” – vallja Dr. Árendás Péter, a Hagyományok Háza Népzenei szakcsoportjának vezetője. A sorozat áprilisi alkalmán a Hagyományok Háza Színháztermében Kerényi Róbert és közreműködő zenésztársai, tanítványai a gyimesi és moldvai dallamok mentén vezetik a közönséget, a gyűjtőutak tapasztalataitól a stílusbeli elmélyülésen át egészen a hangszeres innovációig és improvizációig. Kerényi Róbert aki tanítványként is hosszú időt töltött moldvai és gyimesi mesterek mellett megidézi azokat a népzenészeket, legendás adatközlőket, akiknek tudása ma már az ő játékában él tovább: Trifán (Tímár) Viktort, Fintu Dezsőt, Zerkula Jánost, Legedi Andrást, Legedi Istvánt, Hodorog Andrást, és Bogdan Toadert. Kerényi Róbert vendégei a színpadon egykori diákjai és zenészkollégái lesznek, a házigazda pedig Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató.

További információ és jegyvásárlás:

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/mesterek-es-tanitvanyok-kerenyi-robert

A Tematikus népzenei koncertek című sorozat keretében április 30-án Biró Zsófia Sára mutatkozik be Gyermek születik című műsorával. A fiatal tehetség munkáját Tímár Sára népdalénekes mentorként segíti. A műsor az anyává válás, a születés, a gyermek, az élet körforgásának története. A megidézett nő emlékei betekintést engednek fiatalkorába, szerelmi történetébe, és abba is, hogy miként szakadt ki a családi körből, amire oly sokáig támaszkodott. A hallgatókhoz altatódalokon, imádságokon és balladákon keresztül jut el a kibontakozó anya szerepe. A szülésre hangolódó anya halk mélységei után pedig a világra jött gyermek tiszta, élénk és fáradhatatlan lénye táncdallamok és újabb altatódalok által mutatkozik meg. Biró Zsófia Sára és zenésztársai a nappal és az éjszaka szimbolikus körforgását is ábrázolják, a két elem sok egymásutánja, sűrű váltakozása és kölcsönössége mind azt a reményt táplálják, hogy halálunk is csak egy következő élet kezdete. 

A program ingyenes, további információ:

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/biro-zsofia-sara-gyermek-szuletik

 

[2026.04.08.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
