Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk

2026.02.16-án visszatért hozzánk a Jinjer zenekar, két előzenekar társaságában. Az ukrán négyes nem először játszik nálunk, harmadszor látom őket élőben, mindig más, változatos műsorral készülnek.

Az este első előzenekara a 2001-ben alakult holland Textures zenekar.

A csapat progresszív death metal / metalcore stílusok között mozog stílusukat tekintve.

Izmos bő negyven percet játszottak.

Második előzenekar a 2013-ban alakult német progresszív/death/ metalcore banda, az Unprocessed csapata.

Hozzám ők álltak közelebb zeneileg, stílusban. Az olykor dallamos ének váltakozott „hörgedelemmel”, ami nekem mindig érdekes, a frontember kisugárzása pedig lenyűgöző. Ők is bő negyven percet játszottak, majd átadták a terepet az este főszereplőinek.

A 2009-ben alakult ukrán Jinjer bandát utoljára a Sepultura előtt láttam. A progresszív metalcore csapat most fő bandaként tette oda magát.

Tatiana szettje ismét egészen egyedi volt ezen az estén is.

Hosszú, bokáig érő fodros ruha fűzővel, haja befonva szorosan, ízléses smink. Imádom, ahogy a tiszta, magas hangokat váltja a brutál hörgéssel.

A színpadkép letisztult volt, középen kivetítőn vizuális látvány, olykor csillagos égbolt, mert nekik is van ám lassabb, líraibb daluk, csak nem a szó mainstream értelmében. Legutóbbi albumuk 2025 februárjában jelent meg, erről is hoztak néhány tételt. Tatiana közvetlenül kommunikált a tomboló, ünneplő közönséggel, óriási zúzda volt az este.

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Duél

2. Green Serpent

3. Fast Draw

4. Vortex

5. Disclosure!

6. Tantrum

7. Teacher. Teacher!

8. Kafka

9. Judgement (& Punishment)

10. Hedonist

11. ISpeak Astronomy

12. Perennial

13. Someone's Daughter

14. Rogue

15. Pisces

Encore:

16. Sit Stay Roll Over

[2026.04.20.]