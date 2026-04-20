Kapcsolódó cikkek
Jön az In Flames
Biohazard, Death Angel és Sworn Enemy július 26-án a Barba Negrában!
A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!
ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Totális Metal 40 - Az Akela és a Nevergreen is felsorakozott
Különleges szólóesttel érkezik az Eluveitie énekesnője májusban Budapestre
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk

2026.02.16-án visszatért hozzánk a Jinjer zenekar, két előzenekar társaságában. Az ukrán négyes nem először játszik nálunk, harmadszor látom őket élőben, mindig más, változatos műsorral készülnek.

Az este első előzenekara a 2001-ben alakult holland Textures zenekar.

A csapat progresszív death metal / metalcore stílusok között mozog stílusukat tekintve.

Izmos bő negyven percet játszottak.

Második előzenekar a 2013-ban alakult német progresszív/death/ metalcore banda, az Unprocessed csapata.

Hozzám ők álltak közelebb zeneileg, stílusban. Az olykor dallamos ének váltakozott „hörgedelemmel”, ami nekem mindig érdekes, a frontember kisugárzása pedig lenyűgöző. Ők is bő negyven percet játszottak, majd átadták a terepet az este főszereplőinek.

A 2009-ben alakult ukrán Jinjer bandát utoljára a Sepultura előtt láttam. A progresszív metalcore csapat most fő bandaként tette oda magát.

Tatiana szettje ismét egészen egyedi volt ezen az estén is.

Hosszú, bokáig érő fodros ruha fűzővel, haja befonva szorosan, ízléses smink. Imádom, ahogy a tiszta, magas hangokat váltja a brutál hörgéssel.

A színpadkép letisztult volt, középen kivetítőn vizuális látvány, olykor csillagos égbolt, mert nekik is van ám lassabb, líraibb daluk, csak nem a szó mainstream értelmében. Legutóbbi albumuk 2025 februárjában jelent meg, erről is hoztak néhány tételt. Tatiana közvetlenül kommunikált a tomboló, ünneplő közönséggel, óriási zúzda volt az este.

 Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Duél
2. Green Serpent
3. Fast Draw
4. Vortex
5. Disclosure!
6. Tantrum
7. Teacher. Teacher!
8. Kafka
9. Judgement (& Punishment)
10. Hedonist
11. ISpeak Astronomy
12. Perennial
13. Someone's Daughter
14. Rogue
15. Pisces
Encore:
16. Sit Stay Roll Over

[2026.04.20.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Mario Biondi a Margitszigeten: amikor az éjszaka jazzre vált
Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
Budapest három napra a néptánc fővárosa lesz - jön a 45. Táncháztalálkozó
Csinszka új dala a belső békéről szól
Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára
Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!
Isaac Levi melegíti be Tori Amost Budapesten - új album premierrel!
Katona Klári visszatér: filozofikus írások zenével és 3D-vizuállal a Zene Házában
Takáts Tamás: miért nem lett belőlem világsztár?
A funk királynője érkezik Zalacsányba: Nik West felpörgeti az Örvényesvölgyet
Cotton Club Singers szobrot emelt Hofi Gézának a Madách téren
Erre sok gyerek vár - jön a Kalap Jakab Aréna-show
André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Zséda új dala, a „Gyémánt ragyogás” a pillanat fényét és múlandóságát ünnepli
Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Electric Guitarlands: a Manowar, a UFO és a Dio gitárosa közös turnén érkezik Budapestre
A Placebo Budapesten is megünnepli 30 éves jubileumát

Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Nem egy fesztiválon jártunk, hanem...

Ismét nálunk járt a TRENDZ
A koreai fiúcsapat az On The Move elnevezésű turnéján...
Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
beszámolók még