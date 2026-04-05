2026. április 6. | hétfő | Vilmos, Bíborka nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Budapest három napra a néptánc fővárosa lesz - jön a 45. Táncháztalálkozó

Április 24-26. között rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti és összművészeti eseményét, a 45. Országos Táncháztalálkozót és Népművészeti Vásárt Budapesten - közölték a szervezők az MTI-vel.

 

A közlemény szerint a háromnapos fesztivál pénteken a Halljunk szót…! nyitótáncházzal indul a Fonó Budai Zeneházban. Szombaton és vasárnap a fő helyszín a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren egymást váltják a táncházak, miközben népművészeti vásár és párhuzamos szakmai programok várják a látogatókat.

A találkozó szombaton és vasárnap a Budapest Sportaréna küzdőterén az Aprók Bálja programrésszel indul. Ennek különlegessége, hogy a gyermektáncosok mellett a közönség is bekapcsolódhat a táncokba, népi játékokba és ügyességi versenyekbe.

Ezt követően a Tánchagyományaink programblokk következik, amely táncházak és bemutatók sorozatát kínálja a Kárpát-medence leggazdagabb folklórtájainak és a hazai nemzetiségek hagyományainak bemutatásával. A néptánccal ismerkedők élő zenére tanulhatnak, a gyakorlott táncosok pedig szabadon kapcsolódhatnak be az egymást követő táncokba.

Ezzel párhuzamosan a Martin György teremben a Táncház Akadémia keretében néptáncstílusok, technikák és a táncházvezetés módszertana kerül a középpontba, majd a "Fordulj kedves lovam…" népzenei szemle következik.

A szemle célja, hogy megismertesse Kallós Zoltán erdélyi népzenekutató szellemi hagyatékát a nagyközönséggel a hangszeres tánczenei hagyományaink által. A népzenei szemle meghirdetője a Táncház Egyesület, együttműködve a Hagyományok Házával, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal és a Kallós Zoltán Alapítvánnyal.

A Kodály teremben a Tágasságot nekünk is! programrészben a Bonyhádon megrendezett 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó díjazottjai, valamint meghívott előadók mutatkoznak be.

Szombat este gálaműsor következik, amelyen Magyarország kiemelkedő néptáncegyüttesei, hagyományőrző csoportjai és határon túli előadók is fellépnek.

Vasárnap az Aprók Bálja és a Tánchagyományaink programblokk, valamint kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. Ekkor kap helyet a Kárpát-medencei Öregtáncos Együttesek Szövetségének tánctanítása is.

A Minden magyarok tánca című programban a Kárpát-medence határon túli és a diaszpórában élő magyar táncosok és zenészek mutatkoznak be, ezúttal bonchidai táncokkal. Ezt követően művészeti szakiskolák növendékei lépnek színpadra.

Vasárnap 17 órától az 50 éves KOLO együttes jubileumi koncertje és táncháza következik, majd a Bál című gálaműsor idézi meg a hagyományos falusi bálok hangulatát több száz táncossal, énekessel és a Táncháztalálkozó fesztiválzenekarával.

A hétvégét az Aréna küzdőterén az Össztánc elnevezésű programelem zárja.

A közleményben felidézték, hogy a Táncháztalálkozó története 1982-ig nyúlik vissza, az esemény az UNESCO-listán szereplő táncház módszer kiemelt ünnepe, amelyet a szervezők szerint a hagyományos népművészet és a kortárs előadóművészet találkozása tesz egyedivé.

Kitértek arra is, hogy a rendezvényhez hagyományosan népművészeti vásár is kapcsolódik, amely a kézműves tárgyalkotás és a népi ihletésű iparművészet bemutatója.

További információ a www.tanchaztalalkozo.hu oldalon érhető el.

[2026.04.05.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

