Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára

Május elején Élő 40 év címmel egy - a négy évtizedes pályafutást átölelő (és megünneplő) - jubileumi koncertalbum érkezik az Ossian zenekartól.

A 31 tételes monumentális live anyag limitált példányszámú exkluzív kiadványokként digipak tokos dupla CD-n, díszdobozos, 180 grammos tripla LP-n, és pendrive-on jelenik majd meg.

A felvételek a budapesti Barba Negrában, a szombathelyi Agora Sportházban és Máréfalván készültek.



Paksi Endre ajánlója:

"A lemez címét kettős értelműnek gondolom. Egyrészt felfogható egy sima koncert-album címének, de számomra azt is jelenti, hogy az OSSIAN zenekar 40 éve alakult meg és minden nehézség ellenére, a folyamatos agyonhallgatás dacára változatlanul ÉL, és nagyon sok Barátunk szívében ott van, LÉTEZIK, és nyomot hagyott… Ennek a hosszú időnek a szerény megünneplése ez az album, amin 30 olyan dal található, amelyek legnagyobb része, minden támogatás és média szereplés nélkül ért el milliós nézettséget. Köszönjük Nektek!!!…:) Baráti öleléssel: Paksi Endre"



Az előrendelés indításához időzítve már elérhető a koncertanyag első előfutára, A magam útját járom.

[2026.04.05.]