Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára
Május elején Élő 40 év címmel egy - a négy évtizedes pályafutást átölelő (és megünneplő) - jubileumi koncertalbum érkezik az Ossian zenekartól.
A 31 tételes monumentális live anyag limitált példányszámú exkluzív kiadványokként digipak tokos dupla CD-n, díszdobozos, 180 grammos tripla LP-n, és pendrive-on jelenik majd meg.
A felvételek a budapesti Barba Negrában, a szombathelyi Agora Sportházban és Máréfalván készültek.
Paksi Endre ajánlója:
"A lemez címét kettős értelműnek gondolom. Egyrészt felfogható egy sima koncert-album címének, de számomra azt is jelenti, hogy az OSSIAN zenekar 40 éve alakult meg és minden nehézség ellenére, a folyamatos agyonhallgatás dacára változatlanul ÉL, és nagyon sok Barátunk szívében ott van, LÉTEZIK, és nyomot hagyott… Ennek a hosszú időnek a szerény megünneplése ez az album, amin 30 olyan dal található, amelyek legnagyobb része, minden támogatás és média szereplés nélkül ért el milliós nézettséget. Köszönjük Nektek!!!…:) Baráti öleléssel: Paksi Endre"
Az előrendelés indításához időzítve már elérhető a koncertanyag első előfutára, A magam útját járom.
[2026.04.05.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.