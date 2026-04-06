A funk királynője érkezik Zalacsányba: Nik West felpörgeti az Örvényesvölgyet

Nik West - Prince és Steven Tyler kedvenc basszusgitárosa elképesztő show-val kápráztatja el a magyar közönséget

Idén is világsztárt köszönt fellépői sorában az Örvényesvölgy Fesztivál. Egyenesen az Egyesült Államokból érkezik június 27-én Nik West, akit a Rolling Stone magazin „generációja basszusgitár-ikonjának", a Rolling Stone France pedig „a basszusgitárosok királynőjének" nevezett. Az elképesztő energiájú és stílusú előadónő olyan legendák oldalán bizonyított, mint Prince, Quincy Jones és Dave Stewart – és most Örvényesvölgyet pezsdíti fel egy fergeteges táncos funk-rock-soul bulival!

Nik West nem egyszerűen zenész vagy énekes – ő maga a megtestesült funk-energia. A phoenixi születésű művész 13 évesen édesapjától tanulta meg a gitár alapjait, de igazi elhivatottságát a basszusgitárral találta meg. Karrierje során a zeneipar legnagyobb nevei mellett dolgozott: Prince személyesen hívta magához, Dave Stewart – az Eurythmics legendás gitárosa – „a női Lenny Kravitzként" emlegette. Zenéjében könnyedén keveredik a funk, a soul és a rock. Albumai olyan nagyágyúk közreműködésével készültek, mint Larry Graham, Cindy Blackman-Santana és Whitney Houston Grammy-díjas producere, Narada Michael Walden. Dalai megjelentek a Netflix és az Apple TV sorozataiban, funky basszussorai pedig az ESPN sportközvetítéseiben hallható világszerte.

Az AC/DC Back in Black dalának feldolgozásával a rockerek szívét is meghódította, a People Magazine-tól a Vanity Fairen, a Billboardon át a Vogue-ig szinte minden jelentős magazin címlapjára felkerült.

Örvényesvölgybe teljes zenekarával érkezik, hogy egy igazi táncos, együtt éneklős hétvégévé változtassa a zalai völgyet.

Az Örvényesvölgy Fesztivál Magyarország egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye, amelyet 2018 óta rendeznek meg a zalai erdők és dombok ölelésében. A fesztivál a minőségi könnyűzene, a soul, blues, jazz hazai és nemzetközi sztárjait hozza el a természet közepébe. Legutóbb 2024-ben Matteo Bocelli első magyarországi koncertjének helyszíne volt szimfonikus zenekari kísérettel, a következő programok 2026. június 26-28. között várhatóak. Visszatér a fesztivál közönségének két nagy kedvence is, új tervezett lemezéről mutat be dalokat az amerikai Morris Madrone és újra koncertet ad az angol Kevin Davy White is. Négy nemzetközi fellépő mellett számos hazai zenekar is bemutatkozik majd Zalacsányban. „Az elmúlt egy évben átépítettük a nagyszínpadot, közelebb vittük az erdőhöz, megnöveltük a nézőteret és az árnyékos napközbeni programhelyszínek területét is. Közönségünk visszajelzései alapján számos újítást tervezünk. Különös hangsúlyt fektetünk idén az egészségtudatos és aktív programokra. Teljes programunkat a következő hetekben, áprilisban jelentjük be, ezt követően elérhetőek lesznek napijegyeink is. Gyerekek 12 év alatt felnőtt kísérővel ingyenesen jöhetnek be hozzánk, a 65 év felettiek és a 25 év alatti diákok jelentős kedvezménnyel jöhetnek a fesztiválra.” - mondta el Badacsonyi Tamás fesztiváligazgató.

A hazai fesztiválok között továbbra is egyedülálló programként tervezett az egykoron Örvényesvölgyben állt gótikus pálos kolostor régészeti ásatása, ahol a közönség is bekapcsolódhat majd a feltárási munkákba, a Göcseji és Balatoni Múzeumok munkatársainak vezetésével. Irodalmi programok, bábszínház, gyermek kézműves foglalkozások is várják majd a látogatókat Zalacsányban. További részletek a fesztivál honlapján olvashatóak: www.orvenyesvolgy.hu

[2026.04.06.]