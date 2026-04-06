Cotton Club Singers szobrot emelt Hofi Gézának a Madách téren
Mint azt korábban hírül adtuk, a legendás humorista, színész és énekes, Hofi Géza születésének 90. évfordulója alkalmából különleges emlékesttel készül a Cotton Club Singers.
A „Hofi 90 – A Jubileum” című nagyszabású dupla koncert május 9-én várja a közönséget a Budapest Kongresszusi Központban.
Az eseményre hangolva az Örkény Színházban egy klipet is forgattak Hofi Próbálj meg lazítani! című örökbecsű slágerére, valamint jelképesen felavatták Hofi Géza szobrát a Madách Téren a CCS tagjai - Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrienn, Fehér Gábor és László Boldizsár - közreműködésével. A munka igencsak oldott hangulatban zajlott, az énekesek a színház épületén belül bejárták azt az utat, amelyet egykoron Hofi Géza minden előadás előtt megtett az öltözőjétől a színpadig.
A direkt a koncertre "faragott", a show-ban is látható életnagyságú Hofi szobor is kapott egy epizódszerepet, sőt, a hungarocellből készített műalkotást néhány perc erejéig fel is állították az együttes tagjai a Madách téren.
A klipet Boldizsár leánya, László Dorina forgatta és rendezi, s a tervek szerint április elejére lesz látható.
[2026.04.06.]