Erre sok gyerek vár - jön a Kalap Jakab Aréna-show

Látványos, meglepetésekkel teli koncertshowra készül a gyerekek egyik legnagyobb kedvence, a Kalap Jakab.

A zenekar 2026. május 2-án a Budapest Arénában lép színpadra pályafutása eddigi legnagyobb produkciójával, amely egyben a segítségnyújtás fontosságára felhívó SEGÍTHETEK kampány csúcspontja is lesz. A több mint 165 ezer követővel rendelkező együttes igazi családi élményt ígér. A koncert egyszerre lesz látványos show, közösségi kaland és inspiráló találkozás gyerekeknek és szülőknek. A szervezők több száz állami gondozott, hátrányos helyzetű gyermeket, valamint az Országos Mentőszolgálat munkatársait és családtagjaikat is vendégül látják az eseményen, ahol a közönséget a zenekar legismertebb, vidám és tanulságos slágerei mellett különleges előadók is várják. Ott lesz a színpadon az ország egyik legismertebb kis hőse, Zente, akivel közösen adják elő a kampány himnuszává vált Segíthetek című dalt. Ennek a videóklipje már 160 ezer feletti megtekintésnél jár és azt az üzenetet közvetíti, hogy segíteni menő, az összefogás pedig valódi erő.

Több tízmilliós nézettség, több ezer koncert

A Kalap Jakab több mint 25 éve meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A zenekar közösségi felületeit több mint 165 ezren követik, videóikat pedig évente közel 40 millió alkalommal nézik meg. Az elmúlt években több ezer fellépéssel járták be Magyarországot és a határon túli magyar közösségeket is. Koncertjeik különlegessége, hogy a gyerekek nemcsak nézők, hanem a műsor aktív résztvevői is. Vidám, könnyen énekelhető dalaik a barátság, az elfogadás, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságáról szólnak és ezekre az értékekre épül a SEGÍTHETEK kampány is.

Egy történet, amely az egész országot megérintette

A kampány egyik legfontosabb szereplője Zente, akinek történetét néhány évvel ezelőtt az egész ország megismerte. A kisfiút 2019-ben SMA betegséggel diagnosztizálták, és az emberek példátlan összefogásának köszönhetően juthatott hozzá a közel 700 millió forintos génterápiához. Az akkori országos segítségnyújtás máig az összetartozás egyik legerősebb hazai példája.

Azóta Zente története új fejezethez érkezett: ma már ő maga szeretne segíteni másokon. A kisfiú és a Kalap Jakab zenekar között az évek során igazi barátság született. Zente még énekelni is megtanult, hogy részt vehessen a közös produkciókban és a kampány során egész évben elkíséri a zenekart több fellépésre is. A közös történetük csúcspontja a májusi Aréna-koncert lesz, ahol együtt éneklik majd el a Segíthetek című dalt.

Egy kisfiú, aki életet mentett

A koncert másik különleges vendége Medi, az óvodás mezőtúri kisfiú lesz, aki tavaly a mentők felhívásával megmentette édesanyja életét. A segélyhíváskor elhangzott legendás köszönése – „Na, szia, mentő!” – annyira megérintette a zenekart, hogy dalt írtak belőle, amelyet a koncerten együtt adnak majd elő.

Gitározó maci, zongorázó majom és doboló cápa

Az Aréna-koncert egyik leglátványosabb momentuma az Állati Show lesz, amely Kalap Jakab kreatív ötletéből született. Az Állati Zenekar egy különleges, egyszeri koncertre hív minden családot, ahol a zene, a humor és a képzelet világa találkozik. Egy olyan előadásra, ahol az állatok életre kelnek: a maci gitárt ragad, a majom a zongorához ül, a cápa pedig teljes erővel dobol – miközben a gyerekek és a felnőttek együtt énekelnek velük.

A koncert azonban túlmutat a szórakoztatáson: a kampány minden eleme azt az üzenetet hordozza, hogy a jóság és az odafigyelés tanulható és már gyerekkorban érdemes elkezdeni gyakorolni.

[2026.04.06.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
