Jennifer Lopez kollégája Budapesten: érkezik Soler El Camino turnéja!

Álvaro Soler, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója június 5-én a budapesti Barba Negrában is bemutatja új albumát, az El Caminót.

Az El mismo sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes-dalszerző napjainkra ötmilliárd feletti audio- és videólejátszást mondhat magáénak, havi hallgatóinak száma meghaladja a hatmilliót - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma, az Eterno agosto óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dala hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi, pop- és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Flo Rida, Juanes, Birdy, David Bisbal, Topic és Nico Santos.

Álvaro Soler új, immár negyedik albuma, a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak.

"El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada. Ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszívhezszólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a tizenhat más-más hangulatot idéz fel" - idézte Solert a közlemény.

Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló, világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül.

[2026.04.14.]