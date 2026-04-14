Jennifer Lopez kollégája Budapesten: érkezik Soler El Camino turnéja!

Álvaro Soler, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója június 5-én a budapesti Barba Negrában is bemutatja új albumát, az El Caminót.

Az El mismo sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes-dalszerző napjainkra ötmilliárd feletti audio- és videólejátszást mondhat magáénak, havi hallgatóinak száma meghaladja a hatmilliót - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma, az Eterno agosto óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dala hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi, pop- és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Flo Rida, Juanes, Birdy, David Bisbal, Topic és Nico Santos.

Álvaro Soler új, immár negyedik albuma, a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak.

"El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada. Ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszívhezszólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a tizenhat más-más hangulatot idéz fel" - idézte Solert a közlemény.

Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló, világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül.

[2026.04.14.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...
