Két magyar lemez a világzenei toplistán: BashElán és ViGaD berobban!

Két magyar lemez is szerepel a rangos nemzetközi világzenei lista, a World Music Charts Europe (WMCE) legfrissebb, áprilisi listáján. A BashElán Titkon című albuma a 15., a ViGaD Tri, i című anyaga a 17. helyre került, mindkettőt a Fonó Records jelentette meg.

A WMCE listáját minden hónapban ismert zenei szerkesztőkből álló ötvenfős grémium készít el, pontozással értékelve a kiadványokat. A ViGaD albuma a WMCE mellett a Transglobal World Music Charts áprilisi listájára is felkerült, a 31. helyen, utóbbi szélesebb körből merít, nemcsak a fizikai, hanem a digitális kiadványokat is szemlézi - közölte a Fonó Budai Zeneház csütörtökön az MTI-vel.

A World Music Charts Europe friss listáját a kanadai-ukrán projekt, a Daughters of Donbas vezeti Songs of Stolen Children című lemezével (szerzői kiadás), a második helyre egy spanyol-olasz duó, Raül Refree & Maria Mazzotta került San Paolo di Galatina című albumával (kiadó: Galileo), míg a harmadikra az olasz Canzoniere Grecanico Salentino és az Il Mito című lemez (Ponderosa Music).

A Transglobal World Music Charts-on az algériai énekesnő, Souad Massi áll az első helyen Zagate című albumával (BackingTrack Production), a második a mali Neba Solo & Benego Diakité és A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch), míg a harmadik a másik listán is ezen a helyen álló Canzoniere Grecanico Salentino az Il Mitóval (Ponderosa).

A közlemény szerint a WMCE-listán 15. BashElán az alapító, Herédi Zsombor köré szerveződött fiatal muzsikusok csapata, amely az autentikus folk gyökereiből kiindulva a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene elemeit keveri, gazdag improvizatív energiával fűszerezve.

A Titkon a második lemezük, amelyen Herédi Zsombor (harmonika), Babcsán Bence (szaxofon, klarinét), Könczei Bálint (brácsa, tapan), Lakatos Dávid (nagybőgő), Csapodi Tádé (hegedű), Horváth Áron (cimbalom, gitár) és Vrencsán Anita (ének) szerepelt.

A budapesti-szentendrei bázisú, balkáni-délszláv zenét játszó ViGaD elnevezése az alapító tagok keresztneveinek kezdőbetűiből formált mozaikszó. Játékukban a szerb, a horvát és a makedón dallamvilág rétegei fonódnak össze, hangzásukat a tamburazenekar hangszerei és a harmonika mellett hegedű, klarinét, szaxofon és derbuka is gazdagítja. Első lemezük, a Tri, i a sokszínű örökséget - amelybe a Vujicsics és Söndörgő után harmadik generációként kapcsolódnak be - nemcsak megidézi, hanem újragondolja: a feszes táncritmusok hullámzását intim zenei részletek egészítik ki.

A ViGaD lemezén Eredics Vince (harmonika), Zetelaki Gáspár (tambura, derbuka), Zetelaki Dániel (tambura), Csőke Dávid (tambura, hegedű, szaxofon, klarinét) és Popovics Dejan (tamburabőgő) játszott.

[2026.04.14.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
