Johnny Gioeli bevette a Dürert - Axel Rudi Pell koncerten jártunk

2026.04.03-án visszatért hozzánk Axel Rudi Pell a Dürer kert színpadára. Az énekes Johnny Gioeli ezen az estén és brillírozott, maximális teljesítményt hozva, imádtuk az estét, no de nézzük időrendben.

Az este előzenekara a svájci Neverland csapata. 2007 óta létezik a csapat, két nagylemezük jelent meg, a zene jó, amit képviselnek, de kicsit civilek maradtak a színpadon, ettől függetlenül hozták a tőlük telhetőt durván fél órában.

Kis szünet következett, színpad át és berendezéssel, majd máris a húrok közé csapott a zenekar.

Színpadon Axel Rudi Pell és legénysége. Nem csak Axel, hanem az énekes Johnny Gioeli is számos zenekarban fordultak meg, ezeket a stílus kedvelőinek nem is szükséges részletezni.

Axel Rudi Pell és Neverland koncert képekben - klikk a fotóra


Az új albumuk idén március 20-án jelent meg, erről is hoztak néhány csemegét. Nagyjából a harmadik dal környékén Johnny integetve nekem, elkérte a telefonomat és tett vele egy kört a színpadról videózva, hát imádom az embert, óriási fazon.

A színpadon folyamatosan rohangált éneklés közben, nem is értem, hogy szorul bele ennyi energia, elképesztő hangmagasságokat kiénekelve közben.

Részemről a kedvenc dalaim a „Strong as a rock” és a Don’t say Goodbye”, mindkettő volt. Az egyik dalnál Johnny a meghatottságtól el is sírta magát, hogy aztán újult erővel vágjon bele a következő nótába. A dob szóló előtt még egy Ed Sheeran feldolgozás is belefért, ez is érdekes volt ebben a formában. Záporoztak tovább a régi slágerek, szinti szóló is belefért az estébe, illetve Axel maga pedig az egyik dalnál lejött pacsizni az első sorral, majd szépen besétált a közönségbe, és végig „evezve” a küzdőtéren, a közönség közepén gitározott, akivel csak lehetett személyesen kontaktot teremtve akár pár másodperc erejéig. Hatalmas élmény volt.

Volt olyan dal, amit Johnny hason fekve énekelt az erősítő ládán, hogy pacsizhasson ő is az első sorral. A két ráadás előtt egy hosszabb „medley” is belefért, majd a „Forever Angel” és a „Rock the Nation” dalokkal zárták a műsort.

Johnny egy őstehetség, a zenekar zseniális, mi mást kívánhatnánk még. Ha már kívánság, Johnny május 2-án újra visszatér hozzánk a Hardline zenekar élén (multi funkcionális/multitalent emberünk, egyszerre több zenekarban is énekel ugye). Jegyek

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn
Fotó: Petró Adri

Setlist:
1. Guillotine Walk
2. Fool
3. Wildest Dreams
4. Strong as a Rock
5. Don't Say Goodbye
6. I See Fire (Ed Sheeran cover)
7. Oceans of Time
8. Mystica
9. Drum Solo
10. Voodoo Nights
11. Carousel
12. Keyboard Solo
13. Sanity
14. Tear Down the Walls
15. The Masquerade Ball / Casbah/ Ankhaia
Encore:
16. Forever Angel
17. Rock the Nation

[2026.04.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
