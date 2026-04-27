Johnny Gioeli bevette a Dürert - Axel Rudi Pell koncerten jártunk

2026.04.03-án visszatért hozzánk Axel Rudi Pell a Dürer kert színpadára. Az énekes Johnny Gioeli ezen az estén és brillírozott, maximális teljesítményt hozva, imádtuk az estét, no de nézzük időrendben.

Az este előzenekara a svájci Neverland csapata. 2007 óta létezik a csapat, két nagylemezük jelent meg, a zene jó, amit képviselnek, de kicsit civilek maradtak a színpadon, ettől függetlenül hozták a tőlük telhetőt durván fél órában.

Kis szünet következett, színpad át és berendezéssel, majd máris a húrok közé csapott a zenekar.

Színpadon Axel Rudi Pell és legénysége. Nem csak Axel, hanem az énekes Johnny Gioeli is számos zenekarban fordultak meg, ezeket a stílus kedvelőinek nem is szükséges részletezni.

Az új albumuk idén március 20-án jelent meg, erről is hoztak néhány csemegét. Nagyjából a harmadik dal környékén Johnny integetve nekem, elkérte a telefonomat és tett vele egy kört a színpadról videózva, hát imádom az embert, óriási fazon.

A színpadon folyamatosan rohangált éneklés közben, nem is értem, hogy szorul bele ennyi energia, elképesztő hangmagasságokat kiénekelve közben.

Részemről a kedvenc dalaim a „Strong as a rock” és a Don’t say Goodbye”, mindkettő volt. Az egyik dalnál Johnny a meghatottságtól el is sírta magát, hogy aztán újult erővel vágjon bele a következő nótába. A dob szóló előtt még egy Ed Sheeran feldolgozás is belefért, ez is érdekes volt ebben a formában. Záporoztak tovább a régi slágerek, szinti szóló is belefért az estébe, illetve Axel maga pedig az egyik dalnál lejött pacsizni az első sorral, majd szépen besétált a közönségbe, és végig „evezve” a küzdőtéren, a közönség közepén gitározott, akivel csak lehetett személyesen kontaktot teremtve akár pár másodperc erejéig. Hatalmas élmény volt.

Volt olyan dal, amit Johnny hason fekve énekelt az erősítő ládán, hogy pacsizhasson ő is az első sorral. A két ráadás előtt egy hosszabb „medley” is belefért, majd a „Forever Angel” és a „Rock the Nation” dalokkal zárták a műsort.

Johnny egy őstehetség, a zenekar zseniális, mi mást kívánhatnánk még. Ha már kívánság, Johnny május 2-án újra visszatér hozzánk a Hardline zenekar élén (multi funkcionális/multitalent emberünk, egyszerre több zenekarban is énekel ugye). Jegyek

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

1. Guillotine Walk

2. Fool

3. Wildest Dreams

4. Strong as a Rock

5. Don't Say Goodbye

6. I See Fire (Ed Sheeran cover)

7. Oceans of Time

8. Mystica

9. Drum Solo

10. Voodoo Nights

11. Carousel

12. Keyboard Solo

13. Sanity

14. Tear Down the Walls

15. The Masquerade Ball / Casbah/ Ankhaia

Encore:

16. Forever Angel

17. Rock the Nation

[2026.04.27.]