2026. április 13. | hétfő | Ida nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Teddy Swims visszatért - itt a korszaknyitó „Mr. Know It All”!

Vadonatúj felvétellel jelentkezett Teddy Swims, aki másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram-díjat a ’külföldi modern pop-rock’ kategóriában – megérkezett a korszaknyitó „Mr. Know It All”!

Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést ért el: „Lose Control” című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár, és rekord hosszúságú ideig - 112 hétig - szerepelt a Billboard Hot 100 listán. Emellett teltházas világkörüli turné, valamint két Grammy-jelölés és számlatan platinaminősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban.

A frissen debütált „Mr. Know It All” első hallásra könnyed és fülbemászó, miközben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. A hangzásvilág izgalmas elegye a vintage groove-oknak, a ’80-as évek rockos dallamvezetésének és a letisztult, modern popnak. A finoman építkező hangszerelésben pengető vonósok és lebegő gitártextúrák teremtik meg a dal különleges atmoszféráját. Az előadó karakteres, soulból táplálkozó vokálja ezúttal is központi szerepet kap: az intim verzéktől a kirobbanó refrénig dinamikusan vezeti végig a hallgatót a dal érzelmi ívén.

„A Mr. Know It All arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá. Amikor azt hiszed, már tudod, hogyan végződik a kapcsolatod, emiatt védekezésből visszafogod magad és távolságtartóbb leszel. És pont ez a távolság lesz az oka annak, hogy kudarcba fullad a szerelmetek. Amikor próbálsz harcolni a sorsoddal és küzdeni azért, hogy mindent te irányíts, azzal könnyen megfojthatod a kapcsolatod. Ez a zene arról szól, hogyan képes a félelem és a kontroll csendben tönkre tenni a valódit” – mondta el Teddy Swims az újdonságról.

[2026.04.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

