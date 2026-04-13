Teddy Swims visszatért - itt a korszaknyitó „Mr. Know It All”!
Vadonatúj felvétellel jelentkezett Teddy Swims, aki másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram-díjat a ’külföldi modern pop-rock’ kategóriában – megérkezett a korszaknyitó „Mr. Know It All”!
Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést ért el: „Lose Control” című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár, és rekord hosszúságú ideig - 112 hétig - szerepelt a Billboard Hot 100 listán. Emellett teltházas világkörüli turné, valamint két Grammy-jelölés és számlatan platinaminősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban.
A frissen debütált „Mr. Know It All” első hallásra könnyed és fülbemászó, miközben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. A hangzásvilág izgalmas elegye a vintage groove-oknak, a ’80-as évek rockos dallamvezetésének és a letisztult, modern popnak. A finoman építkező hangszerelésben pengető vonósok és lebegő gitártextúrák teremtik meg a dal különleges atmoszféráját. Az előadó karakteres, soulból táplálkozó vokálja ezúttal is központi szerepet kap: az intim verzéktől a kirobbanó refrénig dinamikusan vezeti végig a hallgatót a dal érzelmi ívén.
„A Mr. Know It All arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá. Amikor azt hiszed, már tudod, hogyan végződik a kapcsolatod, emiatt védekezésből visszafogod magad és távolságtartóbb leszel. És pont ez a távolság lesz az oka annak, hogy kudarcba fullad a szerelmetek. Amikor próbálsz harcolni a sorsoddal és küzdeni azért, hogy mindent te irányíts, azzal könnyen megfojthatod a kapcsolatod. Ez a zene arról szól, hogyan képes a félelem és a kontroll csendben tönkre tenni a valódit” – mondta el Teddy Swims az újdonságról.
[2026.04.13.]
