Subtones
Feloszlik a Subtones

Hét évvel a megalakulásuk után, két nagylemezzel, egy Fonogram-díjjal és számtalan koncerttel a hátuk mögött feloszlik a Subtones. Magyarország egyik legizgalmasabb, a jazzt, a popot, a triphopot és még jó néhány stílust vegyítő zenekara idén még kiad egy nagylemezt, fellép szerte az országban, majd december 22-én a Müpában búcsúzik a közönségétől.

A Subtones zenéjében súlyos triphop-groove-ok, gyönyörűen énekelt érdekes, de fülbemászó dallamok, füstös jazz-szólók keverednek össze, különleges elegyet alkotva. 2020-as debütáló albumuk, az Octopus műfaji határokon átívelő, dalközpontú számaival hamar belopta magát a zeneszerető közönség szívébe. Közben lendületes és virtuóz előadásaikkal hamar közönségkedvenc koncertzenekarrá váltak, rendszeresen színültig töltve a hazai jazzklubokat. 2022-ben a Nem segít más című dalukkal másodikak lettek A Dal műsorban. Ez a szerzemény helyet kapott a soron következő, Lángolj című lemezükön is. A magyar nyelvű dalok, és a finom elektronikába bújtatott vérbő jazz-muzsika kivívta a szakma elismerését is; a Subtones Lángolj című lemeze Fonogram-díjas lett az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele kategóriában. Szerepeltek a Dalfutárban, és az MVM színpadára vitték a Hair musicalt a Duda Éva Társulattal. A rengeteg munka, és az azzal járó siker ellenére a zenekar mégis a feloszlás mellett döntött.

- Az utóbbi időben egyre nehezebben szerveztük össze az életünket, hét ember az már nagycsalád, ki erre van, ki arra. Van, amikor már nem lehet az együttmaradást forszírozni – fogalmazott Subicz Gábor, a Subtones vezetője. - Közösen elértük a kerítést, feltérképeztük a zenekar határait. Együtt nem tudjuk már tovább keresni az új lehetőségeket, a régi kanyarokat meg nem akarjuk újra és újra bevenni. Továbbra is imádjuk egymást, imádunk közösen zenélni, és imádunk benneteket is. Ezért ezt az évet ünnepléssel töltjük, szuper koncertek, új lemez és még ki tudja, mi várható. A hivatalos búcsúbulit december 22-én tartjuk a MÜPÁ-ban.

Az együttes nagylemezén eddig fizikai formában nem megjelent dalok mellett vadiúj trackek is szerepelnek majd. Az album vinyl formátumban és digitálisan jön ki idén ősszel. A búcsúkoncert előtt még jó pár helyen el lehet csípni a zenekar, köztük május 27-én Nagyváradon, és július 30-án Budapesten, a Pontoonon.

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
