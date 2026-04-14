150 program Budapesten: hajléktalanszálló, textilgyár, rejtett terek várnak!

Mintegy 150 programot, közte koncerteket, kiállításokat és előadásokat kínál a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál május 2. és 17. között.

A Margit-negyedben található Dante kóruskoncertnek ad otthont, a pestújhelyi Szuterén Kultúr- és Gasztrotérben Csepelyi Adrienn mutatja be új könyvét, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) hajléktalanszállójának padlásterében Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnője tárlata látható - közölte Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Hangtalan történetek című performatív divatbemutatóval nyílik meg a Rakpart, hangversenyeknek és sétáknak lesz helyszíne a Fővárosi Levéltár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.

Új bemutatókat kínál Pintér Béla Társulata, a Radnóti Miklós Színház, a TÁP Színház, az Orlai Produkció és a Gólem Színház.

Bemutatkoznak a széles közönségnek olyan különleges játszóhelyek, mint a Textilgyár, a MANYI, a Viadukt Bár, a FREEDOM és a Dugattyús.

Az érdeklődők megismerhetik a soroksári, az erzsébetligeti, a budafoki, a budai és pesthidegkúti, a terézvárosi, az újbudai, a kispesti, a kőbányai, a rákosmentei, a pestszentlőrinci és az angyalföldi közművelődési intézmények, kulturális központok működését is.

A kulturális rendezvénysorozat csaknem 70 budapesti intézmény, alkotó közösségek és független kulturális műhelyek összefogásával, a Budapesti Művelődési Központ koordinálásával valósul meg.

"A kultúra, mégpedig a szabad és sokszínű és közben nagyon is magyar kultúra Budapestnek DNS-e. A kultúra összetartja a közösségeket, nagy szükség van erre a megnyugvásra a hosszúra nyúlt megosztó időszak után. Budapest közösségének megerősítéséről is szól a Szabad Tavasz kulturális fesztiválunk" - idézi a közlemény Karácsony Gergely főpolgármestert.

Részletes programok a Budapesti Tavaszi Fesztivál Facebook-oldalán találhatók, a jegyek értékesítése április 15-étől kezdődik a www.btf.hu oldalon.

[2026.04.14.]