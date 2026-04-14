150 program Budapesten: hajléktalanszálló, textilgyár, rejtett terek várnak!

Mintegy 150 programot, közte koncerteket, kiállításokat és előadásokat kínál a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál május 2. és 17. között.

A Margit-negyedben található Dante kóruskoncertnek ad otthont, a pestújhelyi Szuterén Kultúr- és Gasztrotérben Csepelyi Adrienn mutatja be új könyvét, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) hajléktalanszállójának padlásterében Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnője tárlata látható - közölte Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Hangtalan történetek című performatív divatbemutatóval nyílik meg a Rakpart, hangversenyeknek és sétáknak lesz helyszíne a Fővárosi Levéltár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.

Új bemutatókat kínál Pintér Béla Társulata, a Radnóti Miklós Színház, a TÁP Színház, az Orlai Produkció és a Gólem Színház.

Bemutatkoznak a széles közönségnek olyan különleges játszóhelyek, mint a Textilgyár, a MANYI, a Viadukt Bár, a FREEDOM és a Dugattyús.

Az érdeklődők megismerhetik a soroksári, az erzsébetligeti, a budafoki, a budai és pesthidegkúti, a terézvárosi, az újbudai, a kispesti, a kőbányai, a rákosmentei, a pestszentlőrinci és az angyalföldi közművelődési intézmények, kulturális központok működését is.

A kulturális rendezvénysorozat csaknem 70 budapesti intézmény, alkotó közösségek és független kulturális műhelyek összefogásával, a Budapesti Művelődési Központ koordinálásával valósul meg.

"A kultúra, mégpedig a szabad és sokszínű és közben nagyon is magyar kultúra Budapestnek DNS-e. A kultúra összetartja a közösségeket, nagy szükség van erre a megnyugvásra a hosszúra nyúlt megosztó időszak után. Budapest közösségének megerősítéséről is szól a Szabad Tavasz kulturális fesztiválunk" - idézi a közlemény Karácsony Gergely főpolgármestert.

Részletes programok a Budapesti Tavaszi Fesztivál Facebook-oldalán találhatók, a jegyek értékesítése április 15-étől kezdődik a www.btf.hu oldalon.

[2026.04.14.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
