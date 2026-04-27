Kapcsolódó cikkek
Jön az In Flames
Biohazard, Death Angel és Sworn Enemy július 26-án a Barba Negrában!
Amon Amarth, Orbit Culture és Soilwork jövő novemberben Budapesten! 
A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!
ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!
Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
DOMINUM: a Night Is Calling turné decemberben érkezik Budapestre a The Nigth Flight Orchestra-val karöltve
Különleges szólóesttel érkezik az Eluveitie énekesnője májusban Budapestre
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
Kalózok, szirének, harci metal, Visions of Atlantis koncerten jártunk

2026.03.05-én három kedvelt metal banda is visszatért hozzánk közös turnéján.

Az estét az Induction zenekara kezdte. A srácokat kb. félévente, de minimum évente láthatjuk vagy előzenekarként vagy fő bandaként, szinte hazajárnak hozzánk. Kai Hansen fia, Tim Hansen által alapított zenekar (ezt ugye már tudja mindenki aki a zenekart szereti).

Még egy duettre is volt idő Clementine-al, a Visions of Atlantis énekesnőjével.

Ezen az estén Hansen apuka, maga Kai Hansen is meglepett minket, amellett, hogy eljött megnézni a fiát színpadon, csakúgy, mint tavaly is tette, egy közös dalt is előadtak. Természetesen a közönség ezt (is) kitörő lelkesedéssel fogadta.

Imádtuk a műsorukat újfent, szépen lassan ível a pályájuk, és lassan Tim is apuka nyomdokaiba lép. Gitár játékban sem esett messze az alma a fájától, zseniális a srác is. Az énekes több zenekarban is látható, részemről én itt szeretem a legjobban, mert itt teljesedik ki legjobban hangorgánuma.

Második zenekar a német/osztrák metal banda, a Warkings.

Ők is hazajárnak hozzánk szinte, nagy meglepetés nem ér minket a showt illetően, nagyjából mindig ugyanaz a koreográfia, a harci díszletek és szettek, de imádjuk őket is.

Volt természetesen a „galoppozó” dalok között pálinkázás, ők bírják a magyar pálinkát, nem lett rosszul senki, mint más zenekarok esetében. Az énekesnő hörgése és tiszta ének közötti váltások most is fenomenális volt. Az énekes inkognitóban maradva most is, maszkban és sisakban hozta a kötelezőt.

Bő egy órát játszottak, amíg átadták a helyüket az este következő zenekarának.

Következtek is az este főszereplői, kedvenc kalózaink és szirénünk máris a színpadon.

A színpad egy kalózhajóvá változott konkrétan, és máris vitorlát bontott a Visions of Atlantis legénysége. Az osztrák szimfonikus power metal zenekar élén a francia énekesnő Clementine 2013 óta foglalja el énekesnői posztját, míg Michele 2018 óta társult másod énekesként a zenekarhoz.

Bevettük a fedélzetet, húrok közé csapott a banda, lendültek a kalóz sapkák, a zászlók (vitorla híján). Clementine ezen az estén is szopráni magasságokban énekelt, ruhái – többször is átöltözött, csodásan illeszkedtek a dalok hangulatához. Még egy közös dalra is akadt lehetőség, a Warkings énekesével.

A végére még marsdt páe csodás lírai akusztikus tétel, amit Clementine énekelt egyedül, majd a tempósabb és egyben közkedvelt dalaikkal zárták az estét.

Imádtam mindhárom zenekart, szuper este volt, még sok ilyen koncertet kívánok magunknak.

A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
Induction:
1. Bevond Horizons
2. Dark Temptation
3. Love Kills
4. Strangers to Love (with Clémentine Delauney)
5. Steel and Thunder (with Kai Hansen)
6. Gods of Stee
7. Queen of Light
Warkings:
1. Genghis Khan
2. Maximus
3. Odin's Sons
4. Armageddon
5. Hephaistos
6. Warriors
7. Morgana's Incantation
8. Circle of Witches
9. Hangman's Night
10. Fight
11. Kings of Ragnarok
12. Live Is Life (Opus cover)
13. We Are the Fire
14. Sparta
15. Gladiator
VIsions of Atlantis:
1. To Those Who Choose to Fight
2. The Land of the Free
3. Mercy
4. Clocks
5. Tonight I'm Alive
6. Pirates and Kings (with Warkings)
7. Legion of the Seas
8. Heroes of the Dawn
9. Hellfire
10. Underwater
11. Pirates Will Return
12. Armada
Encore:
13. Master the Hurricane
14. Melancholy Angel

[2026.04.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba!
Operaáriák mellett magyar dalokat is énekel önálló estjén Kálmándy Mihály
Fogorvosból blues-legenda: Vasicsek Panoptikumja Hobo ötletéből született!
Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben
A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban
Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!
Vastag Csaba köszönetet mondott: "Hát ez a hét is eljött… "
Elhunyt a a Magyar Rádió népszerű műsorvezetője
Mogorva bemutatkozik - megszületett a "Fehér madár"
Fenyő slágerei szimfonikusan: Kossuth-díjas sztárok estje! Jegyek itt
Virtuózok Webby-jelölés: a klasszikus zene magyar csodája meghódítja a világot?
Napfény és titkok a teraszon - íme egy izgalmas újdonság
A Magyarország, szeretlek! kulisszatitkairól mesélt a két énekes
A Király Halott új dala után most az A38-on jön a nagy pillanat
Teddy Swims visszatért - itt a korszaknyitó „Mr. Know It All”!
Új videóklippel és EP-vel jelentkezik Szűcs Krisztián
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában

Johnny Gioeli bevette a Dürert - Axel Rudi Pell koncerten jártunk
2026.04.03-án visszatért...

Beton.Hofi bevette az Arénát - képriport
Egy este, ahol egy gyerekkori álom végre valóra...
Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
Megnéztük a V-Tech koncertjét az MVM Dome-ban - képekkel
Manderley lángjai az Erkelben - Újra kísért Rebecca
Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren
Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
beszámolók még