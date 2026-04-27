Kalózok, szirének, harci metal, Visions of Atlantis koncerten jártunk

2026.03.05-én három kedvelt metal banda is visszatért hozzánk közös turnéján.

Az estét az Induction zenekara kezdte. A srácokat kb. félévente, de minimum évente láthatjuk vagy előzenekarként vagy fő bandaként, szinte hazajárnak hozzánk. Kai Hansen fia, Tim Hansen által alapított zenekar (ezt ugye már tudja mindenki aki a zenekart szereti).

Még egy duettre is volt idő Clementine-al, a Visions of Atlantis énekesnőjével.

Ezen az estén Hansen apuka, maga Kai Hansen is meglepett minket, amellett, hogy eljött megnézni a fiát színpadon, csakúgy, mint tavaly is tette, egy közös dalt is előadtak. Természetesen a közönség ezt (is) kitörő lelkesedéssel fogadta.

Imádtuk a műsorukat újfent, szépen lassan ível a pályájuk, és lassan Tim is apuka nyomdokaiba lép. Gitár játékban sem esett messze az alma a fájától, zseniális a srác is. Az énekes több zenekarban is látható, részemről én itt szeretem a legjobban, mert itt teljesedik ki legjobban hangorgánuma.

Második zenekar a német/osztrák metal banda, a Warkings.

Ők is hazajárnak hozzánk szinte, nagy meglepetés nem ér minket a showt illetően, nagyjából mindig ugyanaz a koreográfia, a harci díszletek és szettek, de imádjuk őket is.

Volt természetesen a „galoppozó” dalok között pálinkázás, ők bírják a magyar pálinkát, nem lett rosszul senki, mint más zenekarok esetében. Az énekesnő hörgése és tiszta ének közötti váltások most is fenomenális volt. Az énekes inkognitóban maradva most is, maszkban és sisakban hozta a kötelezőt.

Bő egy órát játszottak, amíg átadták a helyüket az este következő zenekarának.

Következtek is az este főszereplői, kedvenc kalózaink és szirénünk máris a színpadon.

A színpad egy kalózhajóvá változott konkrétan, és máris vitorlát bontott a Visions of Atlantis legénysége. Az osztrák szimfonikus power metal zenekar élén a francia énekesnő Clementine 2013 óta foglalja el énekesnői posztját, míg Michele 2018 óta társult másod énekesként a zenekarhoz.

Bevettük a fedélzetet, húrok közé csapott a banda, lendültek a kalóz sapkák, a zászlók (vitorla híján). Clementine ezen az estén is szopráni magasságokban énekelt, ruhái – többször is átöltözött, csodásan illeszkedtek a dalok hangulatához. Még egy közös dalra is akadt lehetőség, a Warkings énekesével.

A végére még marsdt páe csodás lírai akusztikus tétel, amit Clementine énekelt egyedül, majd a tempósabb és egyben közkedvelt dalaikkal zárták az estét.

Imádtam mindhárom zenekart, szuper este volt, még sok ilyen koncertet kívánok magunknak.

A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Induction:

1. Bevond Horizons

2. Dark Temptation

3. Love Kills

4. Strangers to Love (with Clémentine Delauney)

5. Steel and Thunder (with Kai Hansen)

6. Gods of Stee

7. Queen of Light

Warkings:

1. Genghis Khan

2. Maximus

3. Odin's Sons

4. Armageddon

5. Hephaistos

6. Warriors

7. Morgana's Incantation

8. Circle of Witches

9. Hangman's Night

10. Fight

11. Kings of Ragnarok

12. Live Is Life (Opus cover)

13. We Are the Fire

14. Sparta

15. Gladiator

VIsions of Atlantis:

1. To Those Who Choose to Fight

2. The Land of the Free

3. Mercy

4. Clocks

5. Tonight I'm Alive

6. Pirates and Kings (with Warkings)

7. Legion of the Seas

8. Heroes of the Dawn

9. Hellfire

10. Underwater

11. Pirates Will Return

12. Armada

Encore:

13. Master the Hurricane

14. Melancholy Angel

[2026.04.27.]