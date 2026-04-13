Mogorva bemutatkozik - megszületett a "Fehér madár"
Számos zenei formáció után egy egyszemélyes projekttel jelentkezik Sebestyén Zoltán A román Eurovíziós Dalfesztivált is megjárt zenész ezúttal Mogorva néven alkot, és megjelent debütáló dala, a Fehér madár, illetve a hozzá forgatott videóklip.
A Mogorva Sebestyén Zoltán egyszemélyes projektje. A kolozsvári zenész az elmúlt bő egy évtizedben már több izgalmas formációval jelentkezett. A YesWeDo altermetal triója - melyben Richard Bordea gitáros és Markó Ádám dobos voltak a társai stúdiózenészi minőségben – mellett a ZØLTAN nevű elektropop formációját is vitte, utóbbival bekerült a román Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjébe. Új zenei projektje, a Mogorva – elmondása szerint - már nevében is egy karaktert hordoz, egy olyan főhőst, aki nem ápol bensőséges viszonyt a világgal. Bemutatkozó dala, a Fehér madár az alternative pop, art pop és pop singer-songwriter határterületein mozog.
- A Fehér madár egy melankolikus dal, mely mély érzelmi rétegeket érint. Származása bizonytalan, de előfordulhat, hogy Mogorva magánéleti szálaiból táplálkozik. Magában hordoz valamit abból, amit a szülőföldjüktől elszakadtak élnek meg. Ebben van útkeresés, kényszerűség és a hontalanság lappangó érzése. Az esőverte fehér madár személyében a kiszolgáltatott lélek önt testet, akinek a távollétből származó magánya a „vándor gyásza”. Elvégre mi jelenthet többet az otthoni otthon melegénél? Mi az, ami többet nyújthat szeretteink szereteténél? - fogalmazott Zoltán.
A dalhoz készült egy fekete-fehér videóklip Vlad Cătană rendezésében.
- A vizuális ábrázolás nem szorul különösebb magyarázatra: hűen illusztrálja a dal refrénjében megfogalmazott gondolatokat és egy további dimenzióval gazdagítja a Fehér madár üzenetét - mondta el Zoltán. - A dal és a képanyag hagyományos módon készült, generatív mesterséges intelligencia használata nélkül.
[2026.04.13.]
