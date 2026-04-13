2026. április 13. | hétfő | Ida nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Mogorva bemutatkozik - megszületett a "Fehér madár"

Számos zenei formáció után egy egyszemélyes projekttel jelentkezik Sebestyén Zoltán A román Eurovíziós Dalfesztivált is megjárt zenész ezúttal Mogorva néven alkot, és megjelent debütáló dala, a Fehér madár, illetve a hozzá forgatott videóklip.

A Mogorva Sebestyén Zoltán egyszemélyes projektje. A kolozsvári zenész az elmúlt bő egy évtizedben már több izgalmas formációval jelentkezett. A YesWeDo altermetal triója - melyben Richard Bordea gitáros és Markó Ádám dobos voltak a társai stúdiózenészi minőségben – mellett a ZØLTAN nevű elektropop formációját is vitte, utóbbival bekerült a román Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjébe. Új zenei projektje, a Mogorva – elmondása szerint - már nevében is egy karaktert hordoz, egy olyan főhőst, aki nem ápol bensőséges viszonyt a világgal. Bemutatkozó dala, a Fehér madár az alternative pop, art pop és pop singer-songwriter határterületein mozog.

- A Fehér madár egy melankolikus dal, mely mély érzelmi rétegeket érint. Származása bizonytalan, de előfordulhat, hogy Mogorva magánéleti szálaiból táplálkozik. Magában hordoz valamit abból, amit a szülőföldjüktől elszakadtak élnek meg. Ebben van útkeresés, kényszerűség és a hontalanság lappangó érzése. Az esőverte fehér madár személyében a kiszolgáltatott lélek önt testet, akinek a távollétből származó magánya a „vándor gyásza”. Elvégre mi jelenthet többet az otthoni otthon melegénél? Mi az, ami többet nyújthat szeretteink szereteténél? - fogalmazott Zoltán.

A dalhoz készült egy fekete-fehér videóklip Vlad Cătană rendezésében.

- A vizuális ábrázolás nem szorul különösebb magyarázatra: hűen illusztrálja a dal refrénjében megfogalmazott gondolatokat és egy további dimenzióval gazdagítja a Fehér madár üzenetét - mondta el Zoltán. - A dal és a képanyag hagyományos módon készült, generatív mesterséges intelligencia használata nélkül.

[2026.04.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Világméretű BTS cunami
Hauber X Bonanza Feltámadás a Barba Negrában
Ő nyerte a Dal 2026-ot
Kamarazenei sikerek: rangos versenyen értek el kimagasló eredményeket a művészhallgatók
Biohazard, Death Angel és Sworn Enemy július 26-án a Barba Negrában!
A Judas Priest újra megrengeti a Budapest Arénát
Geoff Tate: a teljes Operation: Mindcrime lemezt előadja az egykori Queensrÿche énekes
Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Andy Timmons Band az Off Kultur-ban
Dobbanarekord Ember Márkkal az Erkel Színházban
Újabb Sziget nevek: Skepta, Jorja Smith, Natasha Bedingfield és sokan mások
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Művészet a diákokért: csatlakozzon a Lázár Ervin Programhoz!
Myrath: itt az új klip, érkezik a nagylemez, áprilisban koncert!
Különleges szólóesttel érkezik az Eluveitie énekesnője májusban Budapestre
Érkezik az Anna Karenina - Musicalbemutató júliusban a Margitszigeti Színházban
A magyar zene szíve itt dobban: Budapest Park a Szigeten
Saját zenekara élén jön Budapestre a Dead Daisies és a Mötley Crüe korábbi énekese
Totális Metal 40 - Az Akela és a Nevergreen is felsorakozott
Ha április, akkor Gary Moore emlékkoncert

Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Három...

Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
Magdaléna az Arénában - megnéztük
A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
beszámolók még