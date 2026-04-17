Fear Factory: ősszel Budapestre látogat az industrial metal brigád
Cybernetic Domination Tour: nagyszabású európai turnét jelentett be a Fear Factory: a szeptember 23-án Budapestre érkező csapat a Crystal Lake, a Hate és a The Nocturnal Affair társaságában lép fel a Barba Negrában.
Az industrial metal úttörője, az 1989-ben indult Fear Factory a napokban jelentette be visszatérését az európai színpadokra: augusztus végétől egészen októberig járják a kontinens nagyvárosait.
A legendás industrial csapat az alapító gitáros, Dino Cazares elmondása szerint végre egy stabil és produktív időszakába lépett: Milo Silvestro énekessel, Pete Webber dobossal, valamint a Static X-ből is ismert Tony Campos basszusgitárossal tavaly elkészültek a 11. nagylemez felvételei, és a tervek szerint az új anyag idén megjelenik. A felállás – időnként Ricky Bonazza turné basszerossal kiegészülve – élőben is bizonyított, többek között a Wacken és a Bloodstock fesztiválokon is legyalulták az egybegyűltek agyát a csapatra jellemző, gépies pontosságú megszólalással, agresszív riffekkel és disztópikus témákkal.
A Fear Factory immár több mint három évtizede a kemény zene meghatározó formációja. Az industrial metal úttörőiként újradefiniálták a műfajt az extrém metal és az elektronikus elemek zökkenőmentes ötvözésével, miközben olyan témákat dolgoznak fel, mint a technológia, a mesterséges intelligencia és az emberiség jövője
A nyár végén induló turnén erős és sokszínű kíséret utazik az amerikaiakkal: a Crystal Lake nevű japán metalcore csapat intenzív, modern hangzással és energikus színpadi jelenléttel épített nemzetközi rajongótábort, míg a lengyel blackened death metal veterán Hate több évtizedes pályafutásának köszönhetően vált ismertté. A Nocturnal Affair szintén az USA-ból érkezik; a dark alternatív zenekar gótikus és atmoszférikus elemeket ötvöz rockzenével.
[2026.04.17.]
