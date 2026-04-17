Fear Factory: ősszel Budapestre látogat az industrial metal brigád

Cybernetic Domination Tour: nagyszabású európai turnét jelentett be a Fear Factory: a szeptember 23-án Budapestre érkező csapat a Crystal Lake, a Hate és a The Nocturnal Affair társaságában lép fel a Barba Negrában.

Az industrial metal úttörője, az 1989-ben indult Fear Factory a napokban jelentette be visszatérését az európai színpadokra: augusztus végétől egészen októberig járják a kontinens nagyvárosait.

A legendás industrial csapat az alapító gitáros, Dino Cazares elmondása szerint végre egy stabil és produktív időszakába lépett: Milo Silvestro énekessel, Pete Webber dobossal, valamint a Static X-ből is ismert Tony Campos basszusgitárossal tavaly elkészültek a 11. nagylemez felvételei, és a tervek szerint az új anyag idén megjelenik. A felállás – időnként Ricky Bonazza turné basszerossal kiegészülve – élőben is bizonyított, többek között a Wacken és a Bloodstock fesztiválokon is legyalulták az egybegyűltek agyát a csapatra jellemző, gépies pontosságú megszólalással, agresszív riffekkel és disztópikus témákkal.

A Fear Factory immár több mint három évtizede a kemény zene meghatározó formációja. Az industrial metal úttörőiként újradefiniálták a műfajt az extrém metal és az elektronikus elemek zökkenőmentes ötvözésével, miközben olyan témákat dolgoznak fel, mint a technológia, a mesterséges intelligencia és az emberiség jövője

A nyár végén induló turnén erős és sokszínű kíséret utazik az amerikaiakkal: a Crystal Lake nevű japán metalcore csapat intenzív, modern hangzással és energikus színpadi jelenléttel épített nemzetközi rajongótábort, míg a lengyel blackened death metal veterán Hate több évtizedes pályafutásának köszönhetően vált ismertté. A Nocturnal Affair szintén az USA-ból érkezik; a dark alternatív zenekar gótikus és atmoszférikus elemeket ötvöz rockzenével.

[2026.04.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
