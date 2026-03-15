Nevermore: Budapest is szerepel az új felállás első koncertjei között!

Július végén egy igazi kult-zenekar érkezik a Barba Negrába: a nemrég bejelentett új felállással, technikás és súlyos riffekkel megpakolva robban be a színpadra a Nevermore. Jeff Loomis-ék előtt egy másik jól bejáratott heavy metal gépezet, a svéd Wolf is fellép majd.

Komoly tervekkel lépett be a 2026-os évbe a Nevermore. Az újjáalakulását 2024 végén bejelentő zenekar hangzását egész pályafutása alatt a precíz zenészi teljesítmény, és az érzelmekkel bátran operáló dalszerzés határozta meg. Az 1995-ös debütáló lemezt több zenei mérföldkőnek tekinthető kiadvány követte, mint a Dead Heart in a Dead World és a This Godless Endeavor. Ezek a lemezek a Nevermore-t a modern metal egyik legkarakteresebb képviselőjévé tették, és az amerikai csapat világszerte lelkes rajongótábort épített ki.

Ezt a történetet nagyjából 15 év kihagyás után folytatja most Jeff Loomis gitáros és Van Williams dobos, akikhez Jack Cattoi gitáros, Semir Özerkan basszusgitáros és Berzan Önen énekes csatlakozott. Az új tagokat meghallgatások, majd egy közös próbahét után véglegesítették, amiről Van így mesélt: „Számomra sok szempontból új élmény volt ez. Régen is mindig fantasztikus volt együtt játszani, de most, az első közös próbák után úgy jöttem el, hogy megkönnyebbültem, és nagyon várom az első koncerteket. A próbán mindenki hamar komfortosan érezte magát. Valószínűleg többet nevettünk, mint amennyit játszottunk. Persze sokat zenéltünk, sőt néhány új dalt is hozzáadtunk.” A közös idő eredményeként összeállt egy már most 25 dalból álló setlist, ami több headliner koncerthez is elegendő anyagot jelent.

A 2017-ben elhunyt alapító énekes, Warrel Dane posztjára Berzan Önen érkezik. Jeff így emlékezett vissza az első meghallgatási videóra: „Berzan első hallásra kiemelkedett a mezőnyből. Azonnal éreztem azt a bizonyos szenvedélyt az énekében. Nem csak rutinból énekelt. Rögtön hallottam, hogy Warrel énekstílusának rajongója, már ahogyan kiejtett bizonyos szavakat. Az első megtekintéskor teljesen lenyűgözött.”

Jeff szerint Berzan azért illik a zenekarba, mert egyszerre tiszteli az örökséget és széles stílustartománnyal rendelkezik. „Minden énekesnek saját hangszíne van. Nagyra értékeljük, hogy Berzan képes Warrel stílusát megszólaltatni, de más stílusokban is énekel, ami új irányokba viheti a zenekart. Olyan, mintha több sportautó állna a garázsban, és te nem csak egyet szeretnél vezetni – mindet ki akarod próbálni. A zenekar alapvető hangzása tehát változatlan, de új színekkel bővül. Berzan például elképesztően jól ismeri a tibeti monofonikus éneklést is” – mondja Jeff nevetve. A közös próbákról egy hosszabb videóriportot is közzétettek.

A technikán túl azonban Berzan hozzáállása a legfontosabb. „Ő önmaga, nem akar senkinek bizonyítani. Nagy megtiszteltetés számára, hogy előadhatja ezeket a dalokat és tiszteleghet Warrel öröksége előtt, ugyanakkor új kezdetet is hoz a Nevermore számára.”

A zenekar elsőként a két új tag hazájában, Törökországban lép fel április 1-én, de a turné mellett több nagy nyári fesztiválra is feliratkoztak már. Budapest sem marad ki: július 30-án headlinerként érkeznek a Barba Negrába. Csak a magyarországi fellépésre csatlakozik vendégként egy svéd heavy metal legenda, a Wolf. A több mint 30 éves pályafutással rendelkező csapat kilenc nagylemezt adott ki, olyan fémes slágerekkel, mint a Midnight Hour.

A 30 éves CONCERTO Music bemutatja:

2026. július 30., csütörtök 18 óra

Budapest, Barba Negra

Nevermore, Wolf koncertek

Belépő: 17.900 Ft, július 1-től 19.900 Ft

[2026.03.15.]