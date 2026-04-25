2026. április 25. | szombat | Márk nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Lábas Viki
Kapcsolódó események
Az én szívem játszik - Lábas Viki összművészeti estje
[2026. augusztus 8.
szombat 20:00]
Az én szívem játszik - Lábas Viki összművészeti estje
[2026. július 11.
szombat 20:00]
Az én szívem játszik - Lábas Viki összművészeti estje
[2026. május 12.
kedd 00:00]

Álompor - új dallal jelentkezett Lábas Viki

“Ez a dal bizonyíték arra, hogy ami egykor elérhetetlennek tűnt, ma már a valóság része” 

Az Álompor olyan, mint egy időkapszula: magába sűríti a gimnazista évek szabadságát, bizonytalanságát és lendületét; az énekesnő pedig a jelenből tekint vissza korábbi énjére, akinek sikerült az álmait beteljesítenie. A korábban megjelent Magamat keresem és a Hangtalan mellett ez a Bérczesi Róberttel (Hiperkarma, Biorobot) közösen szerzett dal is elhangzik Lábas Viki Az én szívem játszik című összművészeti estje során, amely az énekes-dalszerző eddigi életét dolgozza fel.

A gyerekkoromat mélyen meghatározta, hogy a Balaton mellett nőttem fel – a nyári esték illata, a víz közelsége, és az a különös kettősség, hogy egyszerre volt minden nyugodt és mégis tele vágyakozással. Sokszor eltűnődtem azon, vajon ‘balatoni lányként’ hogyan válhat valóra az az álmom, hogy énekesnő legyek. Ez a dal visszatekintés is: egy bizonyíték arra, hogy ami akkor elérhetetlennek tűnt, ma már a valóság része” - mesél Lábas Viki új dala inspirációjáról.

A személyes téma pedig nem véletlen: ez a dal is elhangzik az énekes-dalszerző összművészeti estje során, amely az Az én szívem játszik címet viseli, és Viki eddigi életét dolgozza fel. A felnőtt éveket is nagyban befolyásoló gyermekkori történésekből, a generációs és transzgenerációs traumákból, a saját határaink meghúzása okozta nehézségekből táplálkozik; különös tekintettel arra, hogy milyen mindezeken nőként keresztülmenni. Az Álompor a darabban a gyermekkorról szóló etap lezárásakor szólal meg, és előrevetíti Lábas Viki későbbi életútját.

A dal energikus, rockosabb hangzása egyben lehetőséget adott arra is, hogy jobban megmutathassák magukat azok a zenésztársak, akik az előadás alatt az énekesnővel együtt állnak a színpadon, és akikkel a jövőben is közösen fognak fellépni. iamyank (basszusgitár, billentyű, elektronika), Lee Olivér (gitár), és Sárkány Bertalan (perka, ütőhangszerek) hamarosan útra kelnek Lábas Vikivel, hogy live actként is bemutassák az énekes-dalszerző első lemezére készülő hanganyagot a színháztermek falain kívül is, hogy együtt építsék tovább a darab történetét közönségükkel.

Az Álompor elérhető minden digitális platformon. 

[2026.04.25.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba!
Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben
Operaáriák mellett magyar dalokat is énekel önálló estjén Kálmándy Mihály
Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!
Vastag Csaba köszönetet mondott: "Hát ez a hét is eljött… "
Katona Klári visszatér: filozofikus írások zenével és 3D-vizuállal a Zene Házában
Fogorvosból blues-legenda: Vasicsek Panoptikumja Hobo ötletéből született!
A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban
Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!
Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Virtuózok Webby-jelölés: a klasszikus zene magyar csodája meghódítja a világot?
Elhunyt a a Magyar Rádió népszerű műsorvezetője
A Magyarország, szeretlek! kulisszatitkairól mesélt a két énekes
A Király Halott új dala után most az A38-on jön a nagy pillanat
Fenyő slágerei szimfonikusan: Kossuth-díjas sztárok estje! Jegyek itt
Napfény és titkok a teraszon - íme egy izgalmas újdonság
Új videóklippel és EP-vel jelentkezik Szűcs Krisztián
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában

Beton.Hofi bevette az Arénát - képriport
Egy este, ahol egy gyerekkori álom végre valóra...

Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
A Barba Negrában...
Megnéztük a V-Tech koncertjét az MVM Dome-ban - képekkel
Manderley lángjai az Erkelben - Újra kísért Rebecca
Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren
Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
beszámolók még