Álompor - új dallal jelentkezett Lábas Viki

“Ez a dal bizonyíték arra, hogy ami egykor elérhetetlennek tűnt, ma már a valóság része”

Az Álompor olyan, mint egy időkapszula: magába sűríti a gimnazista évek szabadságát, bizonytalanságát és lendületét; az énekesnő pedig a jelenből tekint vissza korábbi énjére, akinek sikerült az álmait beteljesítenie. A korábban megjelent Magamat keresem és a Hangtalan mellett ez a Bérczesi Róberttel (Hiperkarma, Biorobot) közösen szerzett dal is elhangzik Lábas Viki Az én szívem játszik című összművészeti estje során, amely az énekes-dalszerző eddigi életét dolgozza fel.

“A gyerekkoromat mélyen meghatározta, hogy a Balaton mellett nőttem fel – a nyári esték illata, a víz közelsége, és az a különös kettősség, hogy egyszerre volt minden nyugodt és mégis tele vágyakozással. Sokszor eltűnődtem azon, vajon ‘balatoni lányként’ hogyan válhat valóra az az álmom, hogy énekesnő legyek. Ez a dal visszatekintés is: egy bizonyíték arra, hogy ami akkor elérhetetlennek tűnt, ma már a valóság része” - mesél Lábas Viki új dala inspirációjáról.

A személyes téma pedig nem véletlen: ez a dal is elhangzik az énekes-dalszerző összművészeti estje során, amely az Az én szívem játszik címet viseli, és Viki eddigi életét dolgozza fel. A felnőtt éveket is nagyban befolyásoló gyermekkori történésekből, a generációs és transzgenerációs traumákból, a saját határaink meghúzása okozta nehézségekből táplálkozik; különös tekintettel arra, hogy milyen mindezeken nőként keresztülmenni. Az Álompor a darabban a gyermekkorról szóló etap lezárásakor szólal meg, és előrevetíti Lábas Viki későbbi életútját.

A dal energikus, rockosabb hangzása egyben lehetőséget adott arra is, hogy jobban megmutathassák magukat azok a zenésztársak, akik az előadás alatt az énekesnővel együtt állnak a színpadon, és akikkel a jövőben is közösen fognak fellépni. iamyank (basszusgitár, billentyű, elektronika), Lee Olivér (gitár), és Sárkány Bertalan (perka, ütőhangszerek) hamarosan útra kelnek Lábas Vikivel, hogy live actként is bemutassák az énekes-dalszerző első lemezére készülő hanganyagot a színháztermek falain kívül is, hogy együtt építsék tovább a darab történetét közönségükkel.

Az Álompor elérhető minden digitális platformon.

[2026.04.25.]