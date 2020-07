Fishing on Orfű 2020 - közleményt adtak ki a szervezők A legfontosabb célunk mindig is az volt, hogy olyan fesztivált szervezzünk nektek, amire mi is szívesen elmennénk: ebből lett a Fishinges hangulat. - írják a rendezvény szervezői. Ez itt a nagyszínpadunk helye, ma. Nemrég eldőlt, hogy idén így is marad... Kedves Fishingesek, az van, hogy a Kormány döntésének értelmében az idei Fishing on Orfű fesztivált nem tarthatjuk meg. Elképesztően szomorúak vagyunk. Rengeteg munka, egy teljes átszervezés valamint számos B-terv kidolgozásának erőfeszítései kerülnek most a kukába. A legvégsőkig szerettük volna, hogy biztonságosan összejöhessünk Orfűn a nyár végén, de minden lehetőséget végiggondolva most ki kell mondanunk: a 2020-as Fishing on Orfű elmarad. A belépőket természetesen visszaváltjuk. Viszont akkora a baj, hogy – történetünk során először – a segítségeteket szeretnénk kérni! A legfontosabb célunk mindig is az volt, hogy olyan fesztivált szervezzünk nektek, amire mi is szívesen elmennénk: ebből lett a Fishinges hangulat. Most mindez veszélybe került. A Fishing jövője, esetleges függetlensége, további szponzor- és reklámmentessége azon múlhat, hogy mennyire tudjuk minimalizálni a mostani kárt. Tudjuk, hogy nem csak mi kerültünk nehéz helyzetbe, de engedjétek meg, hogy pár gondolatot megosszunk veletek. Mi egy teljesen független, szponzormentes fesztivál vagyunk, láthatjátok évről évre, hogy nálunk nincsenek eladott nagyszínpadnevek (ti szavazzátok meg azokat), nincsenek reklámok, szórólapok, reklámokat sugárzó kivetítők, hostessek. Nagyon sok munkánkba került elérni, hogy nálunk csak ti meg a zene lehessetek, a lehető legjobb hangulatban, a kereskedelmi szemléletet leginkább kizárva. Viszont ennek ára van: szponzorok híján a Fishingnek mindösszesen két bevételi forrása van: a belépőjegyek és a vendéglátás. Ez a két forrás vált most semmivé. A kiadásaink viszont maradtak. A tisztánlátás végett el kell, hogy mondjuk, hogy a Fishing jó pár embernek egész éves munkahely, komoly infrastrukturális és üzemeltetési költségeink valamint bérleti díjaink vannak, a hirdetési és fejlesztési kiadásainkat sem fogjuk visszakapni már. Summázva: ez soktízmilliós mínusz. Ha fontos neked a Fishing, ha jelent valamit neked ez a fesztivál, ha a szíveden viseled a jövőjét, akkor arra kérünk: támogass bennünket. Holnap, azaz pénteken indítjuk el a jegyvisszatérítést, ami egyben egy támogatási rendszer is lesz. Itt dönthettek arról, hogy lehetőségeitekhez mérten a jegyeitek értékének bizonyos százalékát nem kéritek vissza, és ezzel a fesztivált támogatjátok. Természetesen lesz módotok arra, hogy a teljes jegyárat visszakérjétek! Ugyanakkor nem várjuk el, hogy ellentételezés nélkül segítsetek rajtunk! Egy olyan rendszert dolgoztunk ki, amiben a támogatás mértékének megfelelően igyekeztünk izgalmas és értékes ajándékokat felajánlani a jótétért cserébe. És persze készültünk igazi különlegességekkel is, amelyek szerintünk igazi, ’Fishinges’ módon kárpótolnak majd benneteket az adományotokért cserébe! [2020.07.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu