Kapcsolatok • Tolvai Renáta Tímea Tolvai Reni - Angyal - videoklip, dalszöveg itt Fülbemászó, angyali dallal tért vissza Tolvai Reni. A csodálatos hangú énekesnő legújabb szerzeménye egy szerelmi háromszög vívódásait mutatja be, ahol a nő nem tud választani két férfi között. Mindkettőben mást szeret és azt érzi, egyiket sem tudja elengedni. „Több barátom és köztük jómagam is kerültem már ilyen helyzetbe, amikor tinédzser voltam” - árulta el Reni. „Tudom, hogy sokan küzdenek hasonló helyzettel, így ez a dal most nekik szól.” „Egy kedves rajongóm írta egyszer, hogy ahányszor meglát, mindig Jessica Rabbit jut az eszébe rólam a „Roger nyúl a pácban” című filmből. Így úgy döntöttem, a klip koncepcióját is Jessica fiktív előadói szerepe köré építem, akit amúgy imádok, mind a nőiességét, mind a mozgását egyaránt” - mesélte az énekesnő. Az ikonikus ruha másolatát Kiss Márk stylist készítette, amiben Reni csodálatosabban tündököl, mint valaha! A klipben persze két férfi szereplő is feltűnik - az egyik a nézőtérről, míg másik titokban az ajtóból figyeli az előadást. Mesteri csapat dolgozott össze az újdonságon: a rádióbarát, könnyen megjegyezhető alapot Szabó Zé készítette, a szöveget Tabár István írta, míg a produceri munkákat a fiatal feltörekvő tehetség, Fehér Holló látta el. Dalszöveg : Már hajnal volt es minden megtörtent

Egy alvó tigrist felèbresztettèl

Reggel mikor vègre már az ajtón tul voltál

A lelkem mèlyèröl is távoztál Gyönyörű tèves ez duplán lesz èdes

Ha èrintesz itt nagy baj lesz Szèpen szinezed a lelkemet hidd el

Nem ez a tèrfeled ez benned nincs meg

Amit ő tud

Mèlyen karmolod a lelkemet fèlek

Maradok a hangszered

Egy angyal lettem

Törött szárnyú Minden percem tiszta káosz mèg

Bennem ő igy erősebb mint règ

Èrte ver a szivem de a testem rád hangol

A szemem lángol vágyam rólad szól Gyönyörű tèves ez duplán lesz èdes

Ha èrintesz itt nagy baj lesz Szèpen szinezed a lelkemet hidd el

Nem ez a tèrfeled ez benned nincs meg

Amit ő tud

Mèlyen karmolod a lelkemet fèlek

Maradok a hangszered

Egy angyal lettem

Törött szárnyú Egyszerü szívzaj semmi baj

Kètfelè hangolt nèma jaj

Egyszerü szívzaj semmi baj

Kètfelè hangolt nèma jaj Szèpen szinezed a lelkemet hidd el

Nem ez a tèrfeled ez benned nincs meg

Amit ő tud

Mèlyen karmolod a lelkemet fèlek

Maradok a hangszered

Egy angyal lettem

Törött szárnyú [2020.09.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu