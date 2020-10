Online rendezik meg a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivált Online tartják meg a 21. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivált és a hozzá kapcsolódó két versenyt, a rendezvény nyitókoncertje csütörtökön este látható az esemény videómegosztó-csatornáján és közösségi oldalán - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Magyarország legrégebbi és legjelentősebb gitáreseményét Pavlovits Dávid hívta életre 1999-ben. Az idei fesztivált eredetileg tavasszal rendezték volna meg, és abban a reményben halasztották őszre, hogy ekkor közönség előtt játszhatnak a világ minden tájáról Szegedre érkező művészek, a járványhelyzet ezt azonban nem teszi lehetővé.

A fesztivál programját úgy állították össze, hogy az egyaránt megfeleljen a szakmai publikumnak és a gitárzenét kedvelő, szórakozni vágyó közönségnek. A fellépők műsorában felcsendülnek klasszikus művek éppúgy, mint finger style, pop vagy flamenco darabok.



A csütörtöki nyitókoncertet a lengyel Mateusz Kowalski és az argentin Agustin Nazzetta adja. Péntek este a jelenleg Londonban élő bolgár Pavel Ralevt és a Szegeden végzett Cserenyec Dórát hallhatja a közönség, szombaton a szlovén Maja Kralj és a dán Jonas Egholm koncertezik, a vasárnapi gála fellépői pedig az olasz Nino D'Amico és a francia Judicael Perroy lesznek.



Már hagyomány, hogy a fesztiválhoz kapcsolódva a fiatal tehetségeknek bemutatkozási lehetőséget kínáló versenyeket szerveznek. A kezdőktől és a középfokú tanulmányokat folytató korosztályig meghirdetett ifjúsági seregszemle és a feltörekvő csillagokat felvonultató Szeged IGF Nemzetközi Gitárverseny legjobbjait is a világhálón láthatja a közönség.



A rendezvény nemcsak szórakozást nyújt a hangszer szerelmeseinek, hanem interaktív gitároktatást is kínál a növendékeknek, akik elismert zenészektől tanulhatnak a szintén online megszervezett mesterkurzusokon. MTI [2020.10.20.]