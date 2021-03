Az Abbey Road egy utcanévtáblája több mint 37 ezer fontért kelt el A Beatles-rajongók kedvelt londoni utcája, az Abbey Road egy utcanévtáblája 37 200 fontért (15,7 millió forint) kelt el egy árverésen. A londoni St. John's Wood városnegyed utcája neves lemezstúdiónak ad otthont, valamint egy Beatles-album is viseli a nevét, borítóján látható a popzene történetének egyik leghíresebb felvétele, az Abbey Road zebráján átkelő négy zenész. A BBC csütörtöki beszámolója szerint a leütési ár messze meghaladta az előzetesen becsült 1000-2000 fontot.



Az utcanévtábla egyike az ikonikus, fehér alapon fekete és piros westminsteri utcanévtábláknak, amelyeket 1967-ben tervezett Sir Misha Black brit építész és dizájner. Az árverésen ezen kívül további 274 utcanévtábla is új gazdára lelt.



A westminsteri városi tanács megbízásából eladott tételek összesen 143 517 fontot hoztak, még az utolsó pillanatokban is érkeztek licitek a világ minden tájáról.



"Londoniként elejétől a végéig óriási móka volt a város utcanévtábláinak elárverezése, nagy megtiszteltetés, hogy a részese lehettem" - mondta Catherine Southon, a nevét viselő aukciósház tulajdonosa.



"Döbbenetes volt az árverést kísérő érdeklődés és a nemzetközi licitharc" - tette hozzá.



Az Abbey Road a világ egyik leghíresebb lemezstúdiója. Az eredetileg kilencszobás házat 1829-ben építették, 1928-ban a Gramophone Company vásárolta meg, ők alakították át hangrögzítő stúdióvá. Eleinte klasszikus zenei felvételeket készítettek, de repertoárjuk gyorsan bővült jazz- és popzenével.



