Fesztivállá bővül a tehetségkutató Fülesbagoly Fesztivál néven kétnapos rendezvénynek ad otthont Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ és szabadtere szeptember 10-én és 11-én. Az idén 5 éves Fülesbagoly Tehetségkutató számos programmal, koncerttel egészül ki. A második napon Horváth Charlie koncertezik a kültéri színpadon. A fesztivál minden programja ingyenesen látogatható. A Fülesbagoly Tehetségkutató 5 évvel ezelőtt indult Martonvásárról, és a legnépszerűbb könnyűzenei versenynek Budapest és Debrecen mellett idén is helyet ad a Fejér megyei kisváros. Mi több, ezúttal két napos fesztivállá bővül az esemény. Szeptember 10-én a tehetségkutató korábbi nyertes illetve dobogós zenekaraiból négy koncertezik, sorrendben a Kölyök, a Kontraszt, a The Pontiac és az Antares. Az első nap estjén a szervezők megemlékeznek Bencsik Samuról, és megkoszorúzzák a P. Mobil és a P. Box legendás gitárosának Martonvásáron felállított emlékművét. Az eseményen gyertyát gyújtanak Provoda József, azaz Jodes emlékére is, aki évtizedeken át szervezte a martonvásári könnyűzenei életet. Szeptember 11-én 12 órától zajlik a Fülesbagoly Tehetségkutató, melyre augusztus 30-ig nevezhetnek könnyűzenében alkotó együttesek. A verseny díjkiosztóját követően Horváth Charlei ad nagykoncertet, majd DJ Ozsi szolgáltatja a zenét. A Fülesbagoly Fesztiválra kitelepülnek a martonvásári vendéglátóipari egységek, többek közt sörkülönlegességeket, finom ételeket lehet majd megkóstolni. Szombati napon számos programmal egészül ki a rendezvény. A Hangszert a kézben kiállításon bárki hangszereket próbálhat ki, megtekinthető a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület "Baglyok világa" kiállítása, és lesz kézműves vásár is. A Fülesbagoly Fesztiválra ingyenes a belépés, és kizárólag védettségi kártyával látogatható. Az esemény a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, a MartonKult szakmai közreműködésével, Martonvásár Önkormányzata támogatásával jött létre. A fesztivál Facebook-eseménye A tehetségkutató Facebook-eseménye [2021.08.09.]